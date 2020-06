ELSA prezentuje karty GeForce RTX 2070 SUPER ERAZOR X i S.A.C.

Od premiery kart graficznych RTX 2070 SUPER minęło już trochę czasu i entuzjaści wysokiej wydajności spoglądają już raczej w przyszłość i nową generację Ampere, niemniej jednak Turingi z segmentu premium ciągle są atrakcyjnym wyborem i nic dziwnego, że powstają kolejne warianty tego układu. Najnowsze przygotowała firma ELSA. Jej nazwa może co prawda kojarzyć się młodszym czytelnikom z bohaterką popularnej animacji Disneya, ale warto zaznaczyć, że ma niemieckie korzenie i całkiem bogatą historią sięgającą 1980 roku. ELSA kiedyś słynęła z legendarnych konstrukcji w stylu GLADIAC, dziś natomiast ostała się w rękach Japończyków, a Ci zaprezentowali właśnie nowe układy GeForce RTX 2070 SUPER w wersji ERAZOR X oraz S.A.C.. Mogą one stanowić ciekawą alternatywę dla istniejących już jednostek innych producentów.

Obie karty kultowej firmy ELSA zadebiutują już 26 czerwca w Japonii. Niestety, brakuje informacji o ich dystrybucji w naszej części świata.

ELSA GeForce RTX 2070 SUPER ERAZOR X to pod względem technicznym typowy RTX 2070 SUPER z 8 GB pamięci GDDR6. Karta cechuje się maksymalnym taktowaniem boost na poziomie 1815 MHz oraz autorskim systemem chłodzenia z czterema rurkami cieplnymi o średnicy 8 mm i dwoma wentylatorami SAC 3 9 o średnicy 90 mm . Karta jest wyposażona w płytkę usztywniającą z logo ESLA, trzy porty DisplayPort 1.4 oraz jeden HDMI 2.0. Karta ma wymiary 267 x 114 x 50 mm, zajmuje 2,5 slotu, a do sprawnego działania potrzebuje wpięcia przewodów zasilających 8+6 pin. W kwestii dostępności - wiemy tylko, że układ będzie dostępny w Japonii od 26 czerwca w cenie 81 200 jenów (760 USD), nie ma informacji o sprzedaży w Polsce.

ELSA GeForce RTX 2070 Super S.A.C. to bardzo podobny układ do ERAZOR-a. Główne różnice to rzecz jasna nieco inny design chłodzenia, zmieniona płytka usztywniającą laminat oraz delikatnie niższe taktowanie rdzenia - omawiana karta może osiągnąć maksymalnie 1770 MHz. Wymiary konstrukcji to 271 x 115 x 42 mm. Karta graficzna będzie dostępna w Japonii od 26 czerwca w cenie 71 400 jenów (670 USD). Podobnie jak w przypadku powyższego układu, brakuje tylko wieści o polskiej dystrybucji.

