EA Sports FC 25 - twórcy przedstawiają szczegóły zupełnie nowego trybu rozwijającego koncept gry 5v5

Przełomowa rozgrywka, szata graficzna taka jak nigdy, jeszcze bardziej dopracowane tryby - podobne hasła słyszymy ze strony Electronic Arts praktycznie co roku, gdy przychodzi czas na promowanie ich gry. Dawno jednak w tak szczegółowy sposób nie rozpisywali się na temat poszczególnych aspektów mechanik. O dziwo zmieniono nawet stosunkowo nowy tryb, czyli Voltę, by zastąpić ją czymś docelowo o wiele bardziej złożonym - trybem Rush.

Kolejny materiał związany ze EA Sports FC 25 przedstawia szerzej tryb Rush, mający zrewolucjonizować grę 5 na 5 graczy.

Zdążyliśmy już mniej więcej poznać tryb Rush chociażby w poprzednim materiale. Tym razem jednak zgodnie z obietnicami wypuszczono wideo, w którym poświęcono mu pełną uwagę. W poprzednich odsłonach Volta stanowiła całkiem interesującą odmianę i zyskała niezgorszą popularność wśród graczy. Deweloperzy zastąpili go trybem pod wieloma względami bliskim standardowym rozgrywkom (choć rzecz jasna na mniejszym boisku). Pojawiają się przy tym mimo wszystko dość charakterystyczne różnice, wymienione na poniższym materiale.

Warto odnotować na przykład, że mecz rozpoczyna się specyficznym wyścigiem zawodników do linii środkowej w celu zgarnięcia rzuconej tam piłki. Znacznie złagodzono też wpływ spalonego. Obowiązuje on wyłącznie w ostatniej strefie boiska. Zlikwidowano czerwone kartki, zastępując je niebieskimi, ściągającymi faulującego zawodnika na określony czas, a jeśli drużyna przeciwna strzeli w tym czasie gola, powrót zostanie przyspieszony. Mecze są szybsze, nie ma elementu długotrwałego zmęczenia, z kolei czas nie jest przedłużany, więc mamy sytuację podobną, co np. w koszykówce. Dogrywka rozstrzygana jest przez złotego gola. Rush przewija się przez z grubsza wszystkie większe tryby - od kariery po Ultimate Team. Wiąże się to zatem z całym klubowymi kampaniami, różnej maści nagrodami, menedżerską dolą czy szkoleniem młodzieży. Dochodzą również m.in. nowe filmowe intra czy komentarz Fernando Palomo.

Źródło: EA Sports FC (Youtube)