Austriacki sąd uznaje lootboxy za grę hazardową. Sony ma zwrócić pieniądze wydane w FIFA Ultimate Team

W większości krajów na świecie obowiązuje mniej lub bardziej liberalne prawo hazardowe, które reguluje sposoby organizowania rozgrywek oraz rozliczania się z wygranych. Przepisy najczęściej dotyczą klasycznych gier oraz automatów, przez co organy państwowe w różny sposób podchodzą do płatnych elementów losowych w grach wideo. Według sądu w Hermagor Sony naruszyło obowiązujące w Austrii przepisy i zostało zobowiązane do zwrotu pieniędzy, które gracz wydał na paczki z kartami w FIFA Ultimate Team.

Według austriackiego sądu Sony naruszyło lokalne prawo hazardowe. Japończycy muszą zwrócić graczowi pełną kwotę wydaną na zakup dodatkowych pakietów w trybie FIFA Ultimate Team.

Sprawa sądowa przeciwko Sony była rozpatrywana niemal trzy lata. W 2020 r. nastoletni gracz postanowił odzyskać kilkaset euro, które wydał na zakup dodatkowych pakietów w trybie FIFA Ultimate Team. Reprezentujący 17-latka prawnik stwierdził, iż mechanizm przyznawania kart z gwiazdami futbolu narusza austriackie prawo hazardowe i skierował wniosek do sądu. Co ciekawe, pozew nie został wytoczony przeciwko Electronic Arts (wydawcy serii FIFA), a Sony Interactive Entertainment, ponieważ to w sklepie PlayStation dokonano zakupu. Sąd okręgowy w Hermagor orzekł na korzyść powoda.

Według sądu zastosowany mechanizm jednoznacznie narusza austriackie prawo hazardowe. Jak zauważono, dostępne w trybie FIFA Ultimate Team płatne pakiety - mimo stałej ceny - mogą być warte mniej lub więcej, o czym w całości decyduje algorytm. Losowe generowanie nagród sprawia, że gracz może odnieść korzyść majątkową, jeżeli system przyzna mu najbardziej pożądaną kartę. Sony nie posiada licencji pozwalającej na organizowanie gier losowych, dlatego wszystkie umowy zawarte między japońską firmą a powodem zostały unieważnione. Przedsiębiorstwo zostało również zobligowane do zwrócenia 338,26 euro, które gracz wydał na zakup płatnych paczek. Warto podkreślić, iż wyrok jest nieprawomocny, a Sony ma możliwość wniesienia apelacji.

Źródło: Video Games Chronicle, Games Wirtschaft