Dying Light 2: Bloody Ties na zwiastunie. Osią nowego DLC będzie widowiskowa walka. Powrócimy także do Harran

Podobnie jak w przypadku pierwszego Dying Light, tak samo DL2 jest grą bogatą w cykliczne aktualizacje, zarówno te bezpłatne, jak i płatne (wsparcie popremierowe dla DL2 ma wszak trwać aż 5 lat). Jeśli chodzi o te drugie, to warto przypomnieć, że już za kilka dni (10 listopada) otrzymamy pierwsze duże DLC do gry pt. Bloody Ties. Dodatek ów pozwoli nam wziąć udział w swoistej zombie-olimpiadzie, podczas której walkom nie będzie końca.

Dying Light 2: Bloody Ties pojawi się już za kilka dni. Jest to DLC wycenione na dość niewiele, bo na ok. 40 zł. Trzeba się tylko upewnić, czy związane z nim atrakcje przypadną nam do gustu.

Jedną z nowych lokacji w Bloody Ties będzie Carnage Hall - budynek opery, w którym odbywać się będą wspomniane walki. Aiden napotka tam nowe postaci takie jak „postapokaliptyczna gwiazda numer jeden” Astrid, przyjaźnie nastawiony Ciro czy też aktualny mistrz jatki posługujący się ksywą Czacha, który zrobi wszystko, by zachować swój tytuł. Zanim jednak nasz bohater trafi na arenę, będzie będzie musiał wykazać się w trzech wymagających, skrywanych przez miasto próbach. Dodatek powinien więc zapewnić kilkanaście ładnych godzin zabawy.

Gdy Aiden dostanie się już na arenę, jasnym stanie się, że opuszczenie jej będąc żywym nie będzie takie łatwe. Tym będziemy martwić się już jednak w swoim czasie, a teraz dodam tylko, że dodatek wprowadzi klasycznie szereg niedostępnych wcześniej broni, na czele z Manicą Rzezi. Jest to swego rodzaju rękawica, która służy zarówno do blokowania potężnych ciosów wrogów, jak i zadawania im obrażeń. Przedmiot da się bowiem ulepszyć tak, żeby raził prądem czy podpalał. Będzie więc na pewno widowiskowo. Wraz z DLC pojawią się także nowe wyzwania i atrakcje. Jedną z większych może być powrót do kultowego już niemal miasta Harran (a dokładniej - stadionu w Harran, gdzie przygotowano dla nas jedną z misji). Głodni dodatkowych informacji? Znajdziecie je w poniższym, najnowszym odcinku Dying 2 Know Special:

Źródło: Techland