Dying Light 2 Stay Human zaprasza na wydarzenie z okazji Halloween. Jakie nowości przyniesie All Hallow's Eve?

Pierwsze fabularne DLC do gry Dying Light 2 Stay Human pt. Bloody Ties pojawi się już 10 listopada. Zanim to jednak nastąpi, studio Techland przygotowało dla nas wydarzenie z okazji Halloween. Wydarzenie, które zatytułowano All Hallow's Eve już trwa i potrwa dokładnie do 4 listopada. Mamy więc jeszcze nieco ponad tydzień, aby zaznać strasznej zabawy na terenie miasta Villedor.

Czego więc możemy spodziewać się po wydarzeniu? Fani serii Dying Light powinni ucieszyć się na powrót klasycznych halloweenowych atrakcji – dyniowych Przemieńców. Pojawią się także Smakołyki - specjalny surowiec, który zostawiają zarażeni, gdy zrobimy im dużego psikusa. Gdy zbierzemy odpowiednią ilość halloweenowego surowca, będziemy mogli odwiedzić specjalnego Agenta Sezonowego – Bakę Pechowca. Można u niego odebrać tajemnicze mikstury, które odblokują pokręcone umiejętności, np. wyższy skok lub widzenie jedynie w czerni i bieli.

W ciągu wydarzenia gracze będą mogli też uczestniczyć w codziennych i tygodniowych wyzwaniach. Ich ukończenie da uczestnikom punkty rankingowe, a wraz ze wzrostem rangi umożliwi kupienie specjalnych halloweenowych masek. Przygotowano także nowy zestaw Celów globalnych, skupionych na zbieraniu Smakołyków przez całą społeczność. Jakby tego było mało, w grze pojawi się także pakiet Dying Laugh. Zawiera on przedmioty takie jak złowrogi kostium klauna, przerażająca broń oraz straszna skórka na paralotnię. Wszystkie te przedmioty będą dostępne za darmo, jednak wyłącznie w dniach od 3 do 10 listopada.

Źródło: Techland