DOOM 4 - Nowy trailer z projektu kultowej serii gry. Duży nacisk położono na elementy horroru i zniszczenia. Dzieje się

Trzeci Doom zdecydowanie podzielił środowisko fanów serii. Na pewno jednak wielu doceniło chociażby podejście, związane przede wszystkim z nastrojem i mechanikami czyniącymi go swoistym survival horrorem w wersji light. Ostatecznie zrezygnowano z tego kierunku, czego efektem jest reboot z 2016 roku i oczywiście Doom Eternal. Ale plany na "czwórkę" były, i to dosyć konkretne - o czym od czasu do czasu się przekonujemy. Ostatnio zaś dostaliśmy kolejną taką rewelację.

Ponownie zaprezentowano materiały z anulowanego Dooma 4. Choć dosyć krótki, całkiem konkretnie prezentuje pewne zamysły twórców.

Tak jak Doom 3 był zwrotem serii w zupełnie odmiennym kierunku, który wywołał niemałą konsternację i wiele dyskusji w środowisku, tak czwarta część mogła wywołać prawdziwą burzę. A przynajmniej w ten sposób wygląda sytuacja, gdy przyjrzymy się różnym archiwalnym materiałom i dokumentom, gdzie deweloperzy opowiadają o tymże projekcie. Przede wszystkim Doom 4 pod kątem rozgrywki przypominać miał Call of Duty z akcją na naszej planecie i wieloma pomysłami kompletnie odchodzącymi od esencji serii. O ile zatem większość dotychczasowych wieści dowodziła, że zmiana kierunku była konieczna, o tyle nowy trailer, źle nie wygląda.

Chociaż koncepcyjny materiał wideo ledwo przekracza pół minuty, warto się przy nim zatrzymać, bo może nieco zaskoczyć. W głównej mierze zwraca uwagę gra świateł i atmosfera body horroru, przypominającego już bardziej takie pozycje, jak Dead Space. Połączony rzecz jasna z typowymi doomowymi elementami, ale jednak. Szczerze powiedziawszy, aż szkoda, że taki potencjał się trochę marnuje. Można by na przykład zmodyfikować poniższy koncept i stworzyć spin-off w postaci survival horroru w realiach uniwersum, gdzie nie gramy potężnym Doomguyem / Doom Slayerem, tylko zwykłym żołnierzem chcącym przetrwać. Wątpliwe jednak, byśmy tego doczekali.

