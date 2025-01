Disney+ - zakaz współdzielenia kont wkrótce stanie się faktem. Zmiany dotkną Polski jeszcze w 2024 roku

Odkąd Netflix wprowadził nowe zasady, które regulowały kwestię współdzielenia jednego konta przez wielu użytkowników, a tak naprawdę zakazywały takiego procederu, można było się domyślić, że tylko kwestią czasu jest to, aż inne serwisy streamingowe postąpią w ten sam sposób. Rok 2024 będzie dla wielu osób dość szczególny pod tym względem, ponieważ to właśnie w tym okresie do krucjaty przeciwko współdzieleniu kont oficjalnie dołączy platforma Disney+.

Platforma Disney+ już niebawem będzie gotowa do walki ze współdzieleniem kont. Najpierw te mało pożądane zmiany dotkną tylko wybranych krajów, jednak jeszcze w 2024 roku będą dotyczyły także Polski.

W sierpniu 2023 roku dowiedzieliśmy się, że platformę Disney+ czeka zmiana regulaminu, która zakaże współdzielenia kont. W tamtym okresie zapowiadano również, że abonament będzie droższy, co skłoniło wielu użytkowników do zrezygnowania z usługi. Wspomniana aktualizacja regulaminu zaczęła obowiązywać nowych subskrybentów od 25 stycznia, z kolei obecnych od 14 marca 2024 roku. Jednak wszystkie wprowadzone zasady nie były do tej pory przez nikogo respektowane - co już niebawem się zmieni. Aktualny dyrektor generalny firmy The Walt Disney, Bob Iger, powiedział w wywiadzie dla stacji CNBC, że już od czerwca 2024 roku wybrane kraje będą musiały się zmierzyć z ustalonymi regułami, które dotyczą współdzielenia kont.

Natomiast do września 2024 roku zmiany będą obowiązywać globalnie, a więc również Polskę. Jeśli system wykryje, że z danego konta Disney+ nie korzysta właściciel, tylko inny użytkownik, to na ekranie wyskoczy mu odpowiedni komunikat. Znajdzie się w nim informacja, żeby nabył własną subskrypcję. Tak jak w przypadku Netflixa, będzie możliwość wykupienia dodatkowego miejsca w swoim abonamencie. Niestety na chwilę obecną nie wiadomo, o jakiej kwocie mowa. Nie przyjdzie nam jednak długo czekać, aby samemu się o tym przekonać.

Źródło: CNBC