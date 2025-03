Disney+ stracił ponad milion subskrybentów przez podwyżki. Firma The Walt Disney radzi sobie jednak całkiem dobrze

W 2023 roku wiele dużych firm szukało oszczędności, co szczególnie uwidoczniło się w redukcji etatów, a także podwyżkach cen za konkretne usługi. Ten drugi aspekt w głównej mierze dotknął platformy streamingowe, takie jak Disney+. Z udostępnionego właśnie raportu kwartalnego firmy The Walt Disney wynika, że ich usługa straciła ponad milion subskrybentów. Całościowo nie radzi sobie jednak najgorzej, co potwierdza reszta podanych informacji.

Najnowszy raport przedsiębiorstwa The Walt Disney za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2024 wskazuje, że platforma Disney+ straciła w tym okresie przeszło milion abonentów. Jednak w porównaniu z podwyżkami, jakie zastosowała firma, jest to bardzo niewielka strata.

W przypadku utraty abonentów mówimy dokładnie o 1,3 mln dotychczasowych użytkowników. Przekłada się to na spadek ze 112,6 do 111,3 mln subskrypcji planu Disney+ Core (dostępny w USA, Kanadzie oraz dla „zagranicznych użytkowników poza Indiami” - ponieważ w tym ostatnim dostępna jest usługa Disney+ Hotstar, w której co ciekawe odnotowano wzrost abonentów o 700 tys. w analogicznym okresie). Powiązana z Disneyem platforma Hulu może się jednak pochwalić kolejnymi subskrybentami w liczbie 1,2 mln (wzrost z 43,9 do 45,1 mln). Firma przewiduje, że w drugim kwartale 2024 roku usługę Disney+ będzie opłacać dodatkowe 5,5 - 6 mln osób, a rentowność platformy zostanie osiągnięta w czwartym kwartale tego roku.

Kwartał został zamknięty z dość sporą stratą operacyjną, która wynosiła 224 mln dolarów. Na taki stan rzeczy w dużej mierze wpłynęły słabe wyniki dwóch produkcji: The Marvels (5,6/10 IMDb) oraz Życzenie (5,7/10 IMDb) - w porównaniu z poprzednim okresem, w którym debiutu doczekały się: Avatar: Istota wody, czy też Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu. Trzeba więc przyznać, że biorąc pod uwagę wszystkie statystyki i działania podejmowane przez firmę The Walt Disney (takie jak podwyżka ceny abonamentu, czy też utrudnianie współdzielenia jednego konta), przedsiębiorstwo poradziło sobie naprawdę dobrze. Jeśli mamy ochotę zapoznać się z całym raportem, to znajdziemy go pod tym adresem.

Źródło: Disney+