Discord testuje możliwości sztucznej inteligencji. AI odpowie na pytania użytkowników i pomoże w moderacji serwera

Discord to jeden z najpopularniejszych komunikatorów internetowych. Twórcy aplikacji poinformowali, że w na wybranych serwerach przeprowadzony zostanie test nowych, eksperymentalnych funkcji wykorzystujących sztuczną inteligencję. AI wejdzie w interakcję z użytkownikami, odpowie na zadawane przez nich pytania, pomoże utrzymać porządek na serwerze oraz przygotuje podsumowanie trwającej dyskusji, co umożliwi szybsze włączenie się do rozmowy.

Discord zapowiedział testy nowych funkcji wykorzystujących AI. Wybrani użytkownicy będą mogli sprawdzić możliwości chatbota Clyde, narzędzia AutoMod AI oraz automatycznego podsumowania dyskusji.

Osoby aktywnie korzystające z Discorda z pewnością spotkały chatbota Clyde, z którym można wejść w interakcję za pomocą specjalnych komend. Od przyszłego tygodnia staną się one zbędne, ponieważ Clyde zacznie korzystać z możliwości opracowanych przez OpenAI. Chatbot odpowie na pytania użytkowników, a nawet poprowadzi dłuższe rozmowy. Będzie mógł także tworzyć osobne wątki do dyskusji, polecać utwory muzyczne oraz wysyłać GIF-y i emoji. Twórcy komunikatora mają nadzieję, że testy przebiegną pomyślnie, a nowa wersja Clyde’a zostanie na stałe dodana do aplikacji.

Discord planuje również znacznie ułatwić utrzymanie porządku na serwerach. Jak wskazują statystyki, zaprezentowane w ubiegłym roku narzędzie AutoMod zdążyło zablokować wysłanie ponad 45 mln niechcianych wiadomości. AutoMod AI po przeanalizowaniu kontekstu wypowiedzi powiadomi moderatora o potencjalnym naruszeniu zasad, co umożliwi szybką reakcję, nawet jeżeli żaden z użytkowników nie zgłosi nieprawidłowości. Ciekawie prezentuje się także funkcja podsumowująca całą dyskusję. Osoby, które nie korzystały z Discorda przez kilka dni nie będą zmuszone do długiego przewijania i czytania rozmowy od początku. AI wybierze najważniejsze wątki i przedstawi je po prawej stronie. Testy AutoMod AI rozpoczną się już dziś, a na funkcję automatycznego podsumowania dyskusji trzeba poczekać do przyszłego tygodnia.

Źródło: Discord Blog