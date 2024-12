Diablo IV: Vessel of Hatred - deweloperzy przedstawiają pierwsze fabularne szczegóły dodatku

Jesienne premiery zapowiadają się całkiem ciekawie. Z pewnością nie dorównują tym z ubiegłego roku, ale biorąc pod uwagę dość biedne przewidywania sprzed kilku miesięcy można to nazywać progresem. W to wszystko będą próbowali wpasować się deweloperzy Blizzarda. Czwarta część Diablo zdaje się już być poza swoim najgorszym okresem, nadal jednak nie ma najlepszych opinii. Już za ponad dwa tygodnie sprawdzimy, czy dodatek odniesie sukces.

W nowej zapowiedzi Diablo IV: Vessel of Hatred twórcy zwracają uwagę na szczegóły związane z fabułą tego dużego rozszerzenia.

Dowiedzieliśmy się już wstępnie, o czym dodatek będzie opowiadał (zresztą sam finał podstawki sporo sugerował), pojawił się również materiał poświęcony nowej klasie - no to teraz deweloperzy powrócili do fabularnych kwestii. Po tym, jak Lilith została pokonana, Neyrelle podjęła trudną decyzję. Niczym wielu przed nią, dziewczyna zdecydowała się osobiście zabrać Kamień Dusz z uwięzionym Najwyższym Złym (w tym przypadku Mefisto), by uniemożliwić jego powrót. Problem w tym, że jej poprzedników prędzej czy później zazwyczaj spotykał marny los - a ona na dodatek jest wyjątkowo młoda i niewytrenowana do takich zadań. A ojciec Lilith nie śpi...

Młoda bohaterka jak na razie ma sobie radzić z podszeptami Mefisto wyjątkowo dobrze, aczkolwiek na dłuższą metę jest skazana na porażkę - co rzecz jasna oznacza, że musimy za nią podążyć i wesprzeć. Ale na tej scenie pojawiają się też inni gracze. The Burnt Knights, nowy odłam podzielonej po upadku Inariusa Katedry Światła, chcą mieć własny wkład w los Sanktuarium. Pod wodzą nieprzejednanego Urivara - tajemniczego lidera, który otarł się o śmierć w Piekle - ścigają zarówno Neyrelle, jak i Loratha, kolejną ważną postać z Diablo IV. A na całym konflikcie najwięcej może skorzystać nie kto inny, jak sam Pan Nienawiści. Pokonany w Diablo II, Mefisto powoli zbierał siły w swojej piekielnej siedzibie, a teraz chce wykorzystać chaos po zgładzeniu córki i rozłamie w ludzkich szeregach, by przejąć władzę. Aby tego dokonać, musi udaremnić Neyrelle podróż do Skarbca Światła dżungli Nahantu - nowego regionu w grze - gdzie Kamień Dusz miałby zostać oczyszczony. Zetkniemy się m.in. z lokalnymi ludami, unikalną magią Duchowych Strażników i kilkoma odniesieniami do poprzednich odsłon gry.

Źródło: Diablo (Youtube)