Diablo IV - Blizzard przygotowuje nas na premierę. Deweloperzy przybliżają dokładniej fabularny kontekst gry

Weekend serwerowych testów minął, pozostało nam zatem odliczanie dni do premiery z nadzieją, że wszelkie techniczne kwestie - na czele z jakością serwerów - będą funkcjonowały prawidło. Jak dotąd dostaliśmy całkiem pokaźne wstępne spojrzenie na fabułę w grze - a konkretnie prolog i pierwszy akt. Teraz zaś deweloperzy starają się podtrzymać atmosferę oczekiwania, dzieląc się pewnymi przemyśleniami w związku z dalszą historią ogarniętego konfliktem Sanktuarium.

Do wejścia na rynek Diablo IV pozostało kilka tygodni, tymczasem zaś twórcy pojawili się ze specjalną prezentacją fabularnego zarysu tytułu.

Na pewno nadchodząca czwarta odsłona legendarnej serii będzie odznaczała się o wiele mroczniejszym klimatem niż poprzedniczka. Twórcy wręcz zaznaczają, że czeka nas najbardziej ponury rozdział sagi w całej jej historii. Akcja gry ma miejsce 50 lat po wydarzeniach w Diablo III: Reaper of Souls, gdy Anioł Śmierci Malthael zdziesiątkował populację Sanktuarium. Świat jest jeszcze bardziej ponurym miejscem niż wcześniej. Rzeczone wydarzenia wzmogły chaos, nadając początek nowym stronnictwom, a dawni herosi zniknęli w mrokach dziejów.

W tym newralgicznym momencie powraca temat byłego archanioła Inariusa i Lilith, demonicznej córki Mefisto - twórców Sanktuarium i zarazem byłych kochanków. Oboje zbuntowali się niegdyś przeciwko odwiecznej wojnie Nieba z Piekłem, teraz zaś szykują się do starcia między sobą, co nie zwiastuje niczego dobrego dla poszarpanego rodzaju ludzkiego. I tutaj powoli wkracza gracz, prowadząc wybranego wojownika przez zimowe pustkowia. Po drodze poznajemy kilka kluczowych postaci na swój sposób próbujących się uporać z zaistniałą sytuacją i własnymi demonami - w tym Loratha Nahra, starego znajomego z Reaper of Souls.

