Deus Ex: Mankind Divided dostępne na GOG - brak DRM i niska cena

W sklepie GOG pojawiła się właśnie ceniona produkcja studia Square Enix. Mowa o grze Deus Ex Mankind Divided. Gdy gra debiutowała na Steamie, mimo bardzo pozytywnych emocji płynących z fabuły i szeroko rozumianego gameplay'u, pojawiło się mnóstwo narzekania na bardzo słabą optymalizację, a wiele winy zrzucono na (jak się dość powszechnie twierdzi) wpływające na to zabezpieczenie DRM. Jak wiemy, pozycje w sklepie GOG nie posiadają Denuvo, ani innych tego typu zabezpieczeń, co zdecydowanie ucieszy największych miłośników przygód Adama Jensena, a być może także te osoby, które w Mankind Divided jeszcze nie zagrały. Okazja jest podwójna, bo cena na GOGu jest naprawdę niska i wynosi jedyne 16,09 zł.

Gra pt. Deus Ex: Mankind Divided, albo bardziej po polsku - Rozłam Ludzkości, jest już dostępna na GOGu! Produkcja jest nie tylko pozbawiona zabezpieczenia DRM, ale jest też aktualnie dostępna w naprawdę niskiej cenie.

Czwarta pełnoprawna część cyklu Deus Ex o podtytule Rozłam Ludzkości (ang. Mankind Divided) została stworzona przez Eidos Montreal z myślą o komputerach PC i konsolach ósmej generacji. Akcja rozpoczyna się w 2029 roku, czyli dwa lata po wydarzeniach przedstawionych w poprzedniej części serii. Kiedy w wyniku niesławnej awarii biowszczepów miliony „ulepszonych” zaatakowało ludzi pozbawionych augmentacji, w społeczeństwie wytworzył się wyraźny podział pomiędzy osobami bez modyfikacji a ich posiadaczami. Ci ostatni zaczęli być zbierani w swoistych gettach, w których szerzyła się przestępczość, a policja nadużywa swych przywilejów. W atmosferze niepokojów społecznych zaczęły rozwijać się organizacje terrorystyczne, walczące o równe prawa dla „ulepszonych”.

Podczas rozgrywki wcielamy się ponownie w naszpikowanego augmentacjami agenta Adama Jensena, który współpracuje jednocześnie ze specjalną sekcją Interpolu o nazwie Task Force 29, powołaną do walki z terroryzmem, a także z grupą hakerów znaną jako Juggernaut Collective. Celem bohatera jest rozpracowanie złowrogiej organizacji Iluminatów. W poszczególnych misjach obaj sojusznicy nierzadko stawiają przed protagonistą sprzeczne cele, co zmusza gracza do prowadzenia niebezpiecznej gry, w której stawką jest los całej ludzkości. Deus Ex: Mankind Divided używa silnika Dawn i korzysta zarówno z rozwiązań DX11 jak i DX12. Jeśli chcecie wiedzieć jak gra zachowuje się na poszczególnych konfiguracjach komputerowych, zapraszamy do naszego testu wydajności - KLIK. Deus Ex: Mankind Divided na GOGu dostępne jest z kolei pod TYM linkiem. Jest to oczywiście wersja wielojęzyczna z polskimi napisami.

Źródło: GOG