DeepCool MORPHEUS - premiera w pełni konfigurowalnej obudowy PC, którą dopasujecie do swoich potrzeb

DeepCool w maju tego roku na targach Computex w Tajpej ukazał światu po raz pierwszy w pełni konfigurowalną obudowę PC MORPHEUS. Teraz (06.12.2023) trafia ona na półki sklepowe, niosąc ze sobą trzy ustawienia wewnętrza i wsparcie dla pionowego ustawienia karty graficznej, 200 mm wentylatorów i 420 mm radiatorów oraz płyt głównych w formacie E-ATX. Zapowiada się prawdziwa gratka dla entuzjastów PC i fanów customowych chłodzeń cieczą.

DeepCool MORPHEUS został zapowiedziany w tym roku na targach Computex w Tajpej, a teraz trafia do regularnej sprzedaży. Ta w pełni konfigurowalna obudowa PC pomieści w sobie nawet 420 mm radiatory.

DeepCool MORPHEUS to konstrukcja full tower, którą możemy dopasować do własnych potrzeb. Dowolność konfiguracji dotyczy głównie wnętrza obudowy, gdyż zewnętrzny design pozostaje bez większych zmian. Zatem dostajemy obudowę o wadze 15,5 Kg, długości 528 mm, szerokości 250 mm i wysokości 551 mm, która posiada panel boczny ze szkła hartowanego. Frontowy i górny panel to siatka złożona z kwadratowych wycięć, natomiast tylny panel boczny oferuje nam dwa pasy takiego mesha. Przechodząc do wnętrza, to w zależności od naszych preferencji, obudowa może posiadać tak zwaną piwnice wraz z wyświetlaczem na USB 2.0, który może wskazywać nam temperatury lub użycia naszych podzespołów. Jak można zerknąć na poniższą grafikę, tunel i wyświetlacz można przenieść do pozycji pionowej. Jednakże możemy się też go całkowicie wyzbyć w wariancie dwukomorowym. Pomiędzy pierwszym wariantem a drugim warto zauważyć, że płyta główna i tylny panel idą nieco w dół umożliwiając tym samym założenie grubszych chłodnic AIO lub customowego chłodzenia cieczą.

Na przodzie obudowy możemy zainstalować wentylatory w konfiguracji: 3x 120 mm, 3x 140 mm, 2x 180 mm i 2x 200 mm. Podobne możliwości mamy na topie obudowy oraz na dolnym panelu. Na boku jednak jesteśmy ograniczeni do wariacji 3x 120 mm i 3x 140 mm, choć znajduje się tam fabrycznie montowana ramka zawierająca 3 jednostki 140 mm. Warto zaznaczyć, że jest to jeden zintegrowany element. Istnieje również możliwość zainstalowania wentylatorów na "piwnicy" w podobny sposób jak obok tacki płyty głównej. Na tyle przewidziano jednak tylko jeden wentylator 120 mm lub 140 mm. Obudowa została tak zaprojektowana, że w opcji dwukomorowej możemy zainstalować w dowolnym miejscu (pomijając górę piwnicy) radiatory o dowolnej szerokości do 420 mm. Jeżeli jednak ograniczymy się do wariantu pojedynczej komory, to sytuacja nieco ulegnie zmianie, gdyż na bocznej ściance nie będziemy mogli przykręcić chłodnicy 420 mm. Istnieje również możliwość, że całkowicie nie zmieści się tam żaden radiator, jednak producent nie wyjaśnia dokładnie tego zagadnienia.

Warto również zaznaczyć, że produkt pomieści karty graficzne do 480 mm i zasilacze ATX do 180 mm niezależnie od konfiguracji, chłodzenia powietrzne CPU do 195 mm (pojedyncza komora) lub 132 mm (podwójna komora). Na tacce płyty głównej można zainstalować produkty w formatach: Mini-ITX, M-ATX, ATX i E-ATX. Jeżeli chodzi o pamięci masowe, to do obudowy możemy zmieścić skromne 2x HDD 3,5 cala lub 3x HDD/SSD 2,5 cala. Na panelu I/O znajdziemy gniazda: 4x USB 3.0 typu A, 1x USB typu C, audio (combo jack) oraz przycisk do zmiany oświetlenia LED i wyłącznik on/off. MORPHEUS to obudowa wyceniona w Polsce na poziomie od 850 zł do 900 zł z VAT. Jakby na to nie patrzeć to jest to dobra cena jak za ilość możliwości montażowych i tak szerokie wsparcie dla chłodnic 420 mm. Warto również dodać, że na stronie producenta, o tutaj, znajdują się animacje, które krok po kroku pokazują wszystkie możliwości montażowe dla danego wariantu wnętrza. Na koniec warto dodać, że produkt ma też białą wersję.

Źródło: DeepCool