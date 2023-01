Dead Space otrzyma na konsolach tryby Quality oraz Performance. Poznaliśmy wymagania sprzętowe wersji PC

Raptem wczoraj informowaliśmy Was o premierowym zwiastunie gry Dead Space Remake, jednej z pierwszych dużych produkcji które pojawią się na rynku w 2023 roku. Za pełnoprawne odświeżenie kultowej produkcji odpowiada studio EA Motive, które w ostatnich tygodniach chętnie opowiadało o kolejnych etapach produkcji. Na niecałe dwa tygodnie przed premierą otrzymaliśmy szereg konkretów dotyczących technicznych aspektów Dead Space. Poznaliśmy wymagania sprzętowe dla PC oraz tryby obrazu na konsolach.

Twórcy ze studia EA Motive opublikowali minimalne oraz rekomendowane wymagania sprzętowe dla gry Dead Space. Niestety nie zdradzono do jakiej rozdzielczości, detali i płynności obrazu zostały one przygotowane. Niemniej nie da się nie zauważyć, że do najniższych one nie należą. Już w minimalnym zestawie mamy 6-rdzeniowe procesory oraz karty graficzne NVIDIA GeForce GTX 1070 oraz AMD Radeon RX 5700. W przypadku zalecanych mamy już mocne, 6-rdzeniowe i 12-wątkowe jednostki tj. Intel Core i5-11600K oraz AMD Ryzen 5 5600X. W przypadku kart półka podskoczyła dużo wyżej - do GeForce RTX 2070 oraz Radeon RX 6700 XT.

Potwierdzono również, że gra będzie obsługiwać Ray Tracing. Dla graczy PlayStation 5 oraz Xbox Series X przygotowano dwa tryby obrazu, tak więc raczej każdy będzie tutaj zadowolony. W trybie Quality (jakość obrazu) rozgrywka odbędzie się w natywnej rozdzielczości 4K i w 30 klatkach na sekundę. Tryb Quality będzie miał ponadto aktywny Ray Tracing. Drugi tryb to Performance, gdzie gra renderowana będzie w 1440p i przy stałych 60 klatkach na sekundę. Ray Tracing będzie nieobecny w tym trybie. Obstawiamy, że na Xbox Series S dostępny będzie wyłącznie ten drugi tryb, jednak nie mamy pewności czy w takiej samej formie (1440p/60 FPS).

