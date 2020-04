Darmowe gry na PC na nadchodzące dni. Niektóre tylko czasowo

Na platformie Uplay do godziny 15:00 czasu polskiego można odebrać jeszcze darmową wersję gry Assassin's Creed II. Po dodaniu go do naszej biblioteki, tytuł na zawsze już tam zostanie. Ale na "Asasynach" nie kończy się rozdawnictwo i darmowe testowanie gier w najbliższych dniach. Obecnie możemy upolować jeszcze wiele innych tytułów, które podobnie jak Assassin's Creed II po zakończeniu promocji zostaną przypisane do naszych kont, ale i takie tytuły, w które da się zagrać za darmo wyłącznie w określonych ramach czasowych. Poniżej zamieszczamy listę wszystkich wspomnianych tytułów wraz z odnośnikami do sklepów, aby szybko i wygodnie trafić w określone promocje. Smacznego!

Prócz głównej bohaterki newsa, czyli poniższej listy gier na PC, warto wiedzieć też co nieco o ofertach na pozostałe platformy. Właściciele smartfonów z systemem Android mogą na przykład odebrać darmową grę Hitman Go (KLIK), która kosztowała dotąd 29,99 złotych, a ma naprawdę dobre opinie. Na Steamie oraz GOGu można odebrać też darmowe dodatki do gry Overcooked. Mowa dokładnie o dodatkach Surf 'n' Turf (Steam / GOG) oraz Too Many Cooks Pack (Steam / GOG). Najważniejsze tytuły znajdziecie już jednak poniżej.

Assassin's Creed II - Uplay - dostęp na zawsze

Borderlands GOTY - Steam - darmowy dostęp czasowy

Just Cause 4 - Epic - dostęp na zawsze

Wheels of Aurelia - Epic - dostęp na zawsze

Total War: Warhammer 2 - Steam - darmowy dostęp czasowy

Manual Samuel - Humble Store (kod Steam) - dostęp na zawsze

Beat Hazard 1 & 2 - Steam - darmowy dostęp czasowy

Jeśli trafiliście jeszcze na jakieś inne darmowe tytuły na najbliższe dni, nie wahajcie się i koniecznie podzielcie się nimi w komentarzach.

Źródło: Steam, Uplay, Epic, Humble,