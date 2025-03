Darmowe aplikacje na Androida, listopad 2024. Alternatywny sklep, ukrywanie plików, nowy AOD, korektor dźwięku i inne

Pod względem swobody instalowania aplikacji system Android jest lepszy od iOS. Nawet bez łamania zabezpieczeń, czyli wykonywania tak zwanego roota, da się modyfikować wygląd, dodawać widżety, zmieniać sklepy z oprogramowaniem i kontrolować aplikacje w znacznie większym stopniu, niż w smartfonach od Apple. Realnie jest to jedna z ważniejszych cech, które przyciągają użytkowników do Androida, zaraz obok większego wyboru urządzeń, również w niższym przedziale cenowym. Nic więc dziwnego, że w Polsce z Androida korzysta ponad 80% użytkowników. Wartościowych programów na ten system jest mnóstwo i co chwilę dochodzą kolejne. Z tego właśnie powodu staram się co pewien czas polecać Ci garść kolejnych, darmowych aplikacji, licząc na to, że chociaż część z nich okaże się przydatna.

Autor: Tomasz Duda

Wszystko, co tutaj znajdziecie, jest w najlepszej możliwej cenie, czyli za darmo. Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby te apki wypróbować, a jeśli się nie spodobają, to zapraszam do zestawienia darmowych aplikacji na Androida z września lub z lipca. Jest szansa, że tam znajdziecie coś ciekawego. Co tym razem udało mi się wyłowić z niemal nieskończonego oceanu androidowego oprogramowania? Zebrałem siedem propozycji, przy czym realnie można z tego wyciągnąć znacznie więcej programów, gdyż jedną z propozycji jest zbiór kilkunastu apek pod wspólnym szyldem, a drugą jest alternatywny sklep, z którego rzecz jasna da się pobrać kolejne dziesiątki, setki, a nawet więcej interesujących aplikacji. Oprócz tego znajdziesz tu ładny i szybki odtwarzacz plików muzycznych, narzędzia do ukrywania plików i aplikacji na telefonie, szybkiego przesyłania plików między różnymi urządzeniami przez Wi-Fi (również z telefonu na komputer), korektor dźwięku, który wzmocni basy i zwiększy głośność, a także alternatywny ekran Always On Display, z animowanymi efektami reagującymi na muzykę. Zapraszam!

Dobrych programów na telefon z systemem Android nigdy za dużo, zwłaszcza jeśli są one darmowe. W tym zestawieniu proponuję siedem różnych aplikacji, które mogą przydać się na co dzień. Poprawisz prywatność aplikacji, zmienisz wygląd, dopasujesz brzmienie muzyki, prześlesz szybko pliki i wykonasz szereg innych czynności.

Droid-ify: nakładka na sklep F-Droid

Jeśli lubisz szukać nowych, przydatnych aplikacji, ale preferujesz programy darmowe i z otwartym źródłem, to zwykły sklep Google Play nie jest najlepszym miejscem do tego. O wiele bardziej polecam Ci alternatywny sklep F-Droid. Instaluję go na każdym smartfonie z Androidem, ale muszę przyznać, że nie do końca lubię jego interfejs. Dlatego instaluję prostszą, bardziej minimalistyczną aplikację Droid-ify, która jest nakładką na sklep F-Droid. Zachowuje jego zasadniczą funkcjonalność (np. podział aplikacji na kategorie) i daje dostęp do dokładnie tej samej bazy zasobów, ale działa trochę szybciej i jest bardziej intuicyjna w obsłudze. Na głównej stronie możesz od razu przeglądać lub wyszukiwać aplikacje, albo sortować je według kategorii. Nie ma żadnego problemu z wyborem innych repozytoriów lub dodawaniem nowych, eksportowaniem i importowaniem. Da się też zaznaczać programy jako ulubione, przeglądać już zainstalowane apki, a sam sklep powiadomi też o aktualizacjach i jeśli zaznaczysz odpowiednią opcję, może je od razu, automatycznie instalować.

Symphony: szybki i ładny odtwarzacz muzyki offline

Usługi strumieniujące muzykę online są rewelacyjne. Za cenę jednego kebaba na miesiąc masz dostęp do milionów utworów i mnóstwa różnych gatunków muzycznych. Jednak są takie osoby (w tym ja), które mają potężną bibliotekę utworów w postaci plików. Ja na przykład często kupuję mniej lub bardziej znaną muzykę w serwisie Bandcamp, albo podobnych i pobieram ją w postaci plików FLAC, by cieszyć się wysoką jakością dźwięku. Dlatego wciąż na każdym kolejnym smartfonie z Androidem instaluję odtwarzacz muzyki offline. I tutaj proponuję dać szansę aplikacji Symphony, którą można znaleźć w powyższym sklepie F-Droid / Droid-ify. Oferuje przede wszystkim atrakcyjny, nowoczesny wygląd, zaskakująco szybkie działanie, grupowanie muzyki według albumów, wykonawców, utworów, automatyczne tworzenie listy utworów ulubionych, integrację z interfejsem systemowym Androida (górne menu wysuwane, ekran blokady), a oprócz tego pozwala dostosować wygląd i zachowanie odtwarzacza na wiele różnych sposobów. Oczywiście może skanować foldery w pamięci automatycznie, ale dodawać można je też ręcznie oraz tworzyć listę folderów wykluczonych. Korektor dźwięku rzecz jasna też jest.

Amarok: ukrywanie aplikacji i plików na telefonie

Amarok to prosta aplikacja, która ma w zasadzie tylko jeden cel: szybkie ukrywanie aplikacji lub plików / katalogów w systemie telefonu. Wskazujesz te foldery, które mają być niewidoczne i tym samym niedostępne (a przynajmniej nie łatwo) w systemie, a potem po prostu dotykasz przycisku Ukryj. Analogicznie można zrobić z aplikacjami. Co ważne, użytkownik może ustawić hasło wymagane przy odblokowywaniu aplikacji, a sam program można zamaskować w systemie pod szyldem niepozornej aplikacji kalendarza. Należy jednak podkreślić, że Amarok nie jest aplikacją do szyfrowania pamięci. Ona ma tylko ukrywać dane na kilka sposobów (w tym opcjonalnie z użyciem Shizuku, Shizuku, czy nawet roota). Warto o tym pamiętać.

Sharing: szybkie przesyłanie plików z telefonu na komputer i odwrotnie

Wiele osób przesyła zdjęcia, dokumenty i inne pliki z telefonu na komputer lub w drugą stronę, ale niektórzy wciąż robią to np. e-mailem do samego siebie. Tymczasem jeśli jesteś w domu i komputer oraz telefon połączone są z tą samą siecią, to możesz przesłać wiele dużych plików bardzo szybko i łatwo. Wystarczy na urządzeniu mobilnym zainstalować małą aplikację, a na PC uruchomić dowolną przeglądarkę internetową (którą ma każdy). Takich aplikacji jest wiele, a jedną z nich jest właśnie Sharing, którą pobierzesz ze sklepu F-Droid / Droid-ify. Obsługa jest bardzo łatwa. Po jej otwarciu należy ją włączyć (przycisk na dole ekranu), a potem wyświetlony link należy wpisać w przeglądarce internetowej na PC. Teraz na telefonie wybierasz pliki, które chcesz wysłać i po ich zaznaczeniu przechodzisz do przeglądarki internetowej na PC, klikasz przycisk Receive (Odbierz), a następnie pobierz. To wszystko. Przesyłanie następuje przez Wi-Fi, więc z zazwyczaj z dużą szybkością, choć wiele zależy od standardu i obciążenia sieci Wi-Fi. Da się też wysłać pliki z PC na telefon, a nawet aplikacje np. z jednego smartfonu na drugi. Apka nie jest niestety przetłumaczona na język polski, ale jest j. angielski.

FlowEQ: zwiększ głośność ponad 100% i wzmocnij basy

Jeśli korzystasz już z ulubionego odtwarzacza muzycznego, to możesz też zainstalować oddzielny korektor dźwięku, który np. wzmocni basy, zwiększy głośność powyżej poziomu maksymalnego lub zmieni inne ustawienia. Do tego służy właśnie FlowEQ. Poza zwykłym, klasycznym korektorem, możesz ustawić podbicie niskich tonów o określonych częstotliwościach, od 10 do 150 Hz. Jest też suwak zwiększający poziom decybeli powyżej maksimum, który jak najbardziej działa, choć nie warto z nim przesadzać (zazwyczaj do 5 dB działa dobrze). Najważniejsze jest jednak to, że FlowEQ działa także z odtwarzaczem online, takim jak Spotify czy YouTube Music.

Fossify: 11 różnych darmowych aplikacji

Następną pozycją, którą chcę Ci zaproponować, nie jest pojedyncza aplikacja, lecz duży zestaw kilkunastu programów mobilnych na Androida, utrzymanych w jednym, spójnym stylu i dostępnych pod wspólnym szyldem Fossify. Najważniejsze jest to, że są one darmowe i mają otwarte źródło. W skład tego zestawu wchodzi: Fossify Phone (rozmowy telefoniczne), Keyboard, Contacts, Camera, Calculator, Launcher, Gallery (przeglądanie i edycja zdjęć), Notes, Clock (wielofunkcyjny zegar wraz z widżetem), File Manager, Calendar, Voice Recorder (dyktafon), Music Player, SMS Manager. Wszystko bezpłatnie, bez reklam (a przynajmniej ja żadnych nie zauważyłem), z otwartym źródłem i w zbliżonym stylu graficznym. Taki pakiet ujednoliconych aplikacji może mieć sens. Jasne, że są to programy dość proste, ale często ich funkcjonalność jest wystarczająca, a przy tym zajmują mało miejsca w pamięci telefonu i działają bardzo szybko.

Muviz Edge: alternatywny ekran AOD plus efekty świetlne dla muzyki

Ostatnią aplikacją jest Muviz Edge. Zaznaczę jednak już na wstępie, że jest ona darmowa w podstawowym zakresie, ale część zaawansowanych efektów jest płatna (choć niezbyt droga). Aplikacja przydać się może przede wszystkim tym osobom, które mają smartfon z wyświetlaczem OLED / AMOLED, ponieważ z jednej strony potrafi ona zastąpić domyślny ekran AOD (Always On Display), wprowadzając szereg zupełnie odmiennych i konfigurowalnych motywów, a z drugiej strony dodaje jeszcze do tego animowane efekty, reagujące na odtwarzaną muzykę. Jeśli więc masz ochotę wypróbować całkiem inny AOD i tchnąć w niego trochę świeżości, to daj aplikacji Muviz Edge szansę.