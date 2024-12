Darmowe aplikacje na Androida. Coś dla fanów wyścigów, a do tego darmowy VPN, zarządzanie głośnością Bluetooth i inne

Większość z nas ma smartfona w zasięgu ręki niemal przez 24 godziny na dobę, ale sam sprzęt to nie wszystko. Owszem, solidna podstawa jest ważna, aby zbudować na niej coś funkcjonalnego i użytecznego, jednak w praktyce największe znaczenie mają aplikacje. I tutaj najbardziej cieszy to, że nowe programy mobilne pojawiają się jak grzyby po deszczu, a wiele z nich jest zupełnie darmowych. Część nawet powstaje z założenia jako oprogramowanie o otwartym źródle. W tym zestawieniu skupię się na kolejnej porcji darmowych aplikacji na Androida. Dlaczego akurat ten system? Ponieważ w Polsce korzysta z niego aż 85% użytkowników, a drugi w kolejności iOS zajmuje niespełna 15% rynku. Miliony osób w naszym kraju szukają nowych apek, dlatego chcę polecić kolejne, które uznałem za wartościowe.

Autor: Tomasz Duda

W tym zestawieniu chcę zaproponować Ci siedem aplikacji, które mogą być przydatne na smartfonie z systemem Android. Każda z nich jest inna, więc z jednej strony istnieje mała szansa na to, że wszystkie idealnie trafią w Twoje potrzeby, ale z drugiej strony możliwe, że choćby część Ci się przyda. Wśród nich znajdziesz znakomity program dla entuzjastów wyścigów samochodowych, który co prawda instalujesz na smartfonie, ale wspiera bezpośrednio rozgrywkę na konsoli lub komputerze. Jest też dość zaawansowany, ale darmowy DNS / VPN / Firewall na Androida, narzędzie do ustawiania oddzielnych poziomów głośności na sparowanych urządzeniach Bluetooth, interesujący menedżer plików, który automatycznie przenosi różne rodzaje plików do odpowiednich katalogów, prosta apka do wyciszania reklam np. w darmowym Spotify, program do szybkiej zmiany nazw wielu plików i katalogów na telefonie oraz aplikacja z dużą bazą ładnych i darmowych tapet na smartfony. Zapraszam!

W tym zestawieniu znajdziesz 7 różnych aplikacji na Androida, z których wszystkie są darmowe przynajmniej w podstawowym zakresie. Zwiększą wygodę grania na konsoli lub PC, zabezpieczą smartfon, poprawią komfort jego obsługi, a nawet polepszą wygląd.

SIM Dashboard - idealna dla osób grających w Gran Turismo 7, Asseto Corsa, F1 i inne

Przyznaję, jestem fanem serii Gran Turismo. PlayStation 1 kupiłem tylko po to, żeby grać w tę grę, a potem PS2, PS3, PS4, PS4 Pro, PS5, a niedługo przyjdzie pora na PS5 Pro. Wszystkie służyły mi w zasadzie wyłącznie do grania w tę grę. To dopiero nazywa się exclusive! Obecnie gram rzecz jasna w Gran Turismo 7, ale korzystam wyłącznie z widoku wewnątrz pojazdu (zza kierownicy), ale najczęściej bez naniesionego interfejsu z danymi o wyścigu i samochodzie. Nie lubię tych danych widzieć na monitorze, ale część informacji bywa przydatna, gdyż 95% przypadków jeżdżę tylko w wyścigach trwających od 0,5 godziny do 3 godzin. Muszę więc brać pod uwagę nie tylko zwykłe dane o prędkości, ale też choćby temperaturę opon, zużycie paliwa itp. Dlatego obowiązkową pozycją jest dla mnie aplikacja SIM Dashboard, bez której od dłuższego czasu nie rozpoczynam żadnego wyścigu.

Jak to działa? Instalujesz apkę na telefonie, łączysz go z tą samą siecią, co konsola, podajesz adres IP konsoli w apce i to w zasadzie wszystko. Dane na smartfonie lub tablecie wyświetlają się w czasie rzeczywistym. Ba! Zauważyłem nawet, że czasami np. prędkość zmienia się w aplikacji o ułamek sekundy wcześniej, niż na konsoli. Interfejs można bez problemu dopasowywać do swoich potrzeb, umieszczając takie widżety, jakie są Tobie potrzebne, albo skorzystać z gotowych. Zaznaczę jednak, że owszem aplikacja jest darmowa w podstawowej formie, ale jeśli chcesz mieć najładniejsze i najbardziej przydatne widżety, to należy zapłacić jednorazowo niewielką kwotę. Ja kupowałem tę aplikację dość dawno temu, ale nawet teraz koszt nie przekracza kilkunastu złotych. Bardzo ważna sprawa: aplikacja wspiera PC, PS5, PS4 i Xbox i sporo różnych gier, w tym: Gran Turismo, BeamNG.drive, Asseto Corsa, iRacing, F1, DiRT, Project Cars, rFactor, Richard Burns Rally, Forza Horizon, Forza Motorsport, Euro Truck Simulator, American Truck Simulator, Farming Simulator i inne. Ja tę aplikację gorąco polecam.

Rethink: DNS + Firewall + VPN. Za darmo!

VPN za darmo na telefon z Androidem, a do tego DNS i Firewall, a to wszystko skrojone tak, że zadowoleni będą nie tylko użytkownicy początkujący, ale też bardziej zaawansowani, mający szerszą wiedzę na temat sieci. Rethink ma tyle różnorodnych opcji, że opisanie tylko tej aplikacji wymagałoby oddzielnego artykułu, ale o dziwo, wszystko jest tak sensownie poukładane, że nawet osoba mająca pierwszy raz styczność z tym narzędziem, powinna sobie poradzić. Do DNS oczywiście można dodać wiele różnych list z filtrami, w tym malware, crypto, scam & phishing, spyware, krótkie URL’e, zwykły spam, a także dodać kontrolę rodzicielską (choćby blokowanie TikToka, stron z hazardem lub nielegalnymi substancjami).

Zapora pozwala blokować różne aplikacje niezależnie (na różne sposoby) albo od razu aktywować blokowanie każdej aplikacji, która nie jest używana, wszystkich programów wtedy, gdy smartfon jest zablokowany, lub domyślnie blokować nowo zainstalowane apki. Jasne, że ma to potencjalny wpływ na poprawę bezpieczeństwa, ale odpowiednia konfiguracja może nawet zmniejszyć zużycie energii, czyli wydłużyć czas pracy na akumulatorze (choć z drugiej strony sam aktywny VPN też trochę ją obciąża). Można modyfikować reguły IP i portów, wyświetlać logi, blokować adresy IP / domeny. W ustawieniach Androida od razu aktywuje się VPN RethinkDNS. Zasadniczo polecam wypróbowanie samemu tej aplikacji, bo można się poważnie zdziwić, jak wiele ona potrafi.

Bluetooth Volume Manager (Menadżer Głośności Bluetooth)

Menadżer Głośności Bluetooth to prosta aplikacja pozwalająca ustawiać niezależne poziomy głośności dla różnych słuchawek, głośników i innych urządzeń Bluetooth. Gdy masz telefon niesparowany z niczym, to ustawiona jest głośność A, łączysz go z małymi słuchawkami, ustawia się głośność B, przesiadasz się na duże słuchawki - głośność C, wsiadasz do samochodu i łączysz się z systemem multimedialnym - włącza się głośność D, idziesz nad rzekę lub jezioro z przenośnym głośnikiem Bluetooth - aktywuje się głośność E i tak dalej. A oprócz tego dostępna jest jeszcze garść innych opcji. W bezpłatnej wersji aplikacji można dodać trzy różne urządzenia Bluetooth, ale nawet to jest bardzo przydatne (np. samochód, słuchawki i głośnik). Więcej połączeń i opcji uzyskasz w wersji płatnej.

Lumina Wallpapers - ogromne zasoby bardzo atrakcyjnych tapet

Minimalistyczna, bardzo szybko działająca, łatwa w obsłudze i atrakcyjna wizualnie aplikacja, której zadanie jest jedno: dostarczyć użytkownikowi jak najszybciej, jak najładniejsze tapety. I moim zdaniem ten cel jest osiągnięty. Całkowicie za darmo dostajesz dostęp do kilkuset wysokiej jakości tapet, ostrych, wyraźnych, bez rzucającej się w oczy kompresji, wyglądających nowocześnie i po prostu dobrze. Rzecz jasna nie mogło być inaczej: opcja premium też jest, w której otrzymujesz kolejne setki pięknych tapet, ale z mojego punktu widzenia już te darmowe są świetne, różnorodne i wielu osobom po prostu wystarczą. Oddzielne brawa Lumina Wallpapers dostaje ode mnie za płynność działania całej aplikacji. Chciałbym, żeby każdy programista wypuszczał na rynek tak gładko działający interfejs.

File Navigator - automatyzacja zapisu różnych plików na telefonie

Korzystając ze smartfonu przez długi czas, prawie na pewno zapiszesz na nim wiele różnych plików. Wykonasz zrzut ekranu, pobierzesz PDF, dokument tekstowy, archiwum ZIP lub podobne, ściągniesz eBooki albo kolekcję muzyki. Problem w tym, że czasami wszystkie pobierane rzeczy trafiają do jednego worka i w smartfonie robi się bałagan. Z tym właśnie ma poradzić sobie aplikacja File Navigator. Jeśli w pamięci zostanie wykryty nowy plik określonego typu, to program może zareagować na dwa sposoby: wyśle Ci powiadomienie, tak żebyś mógł podjąć jakieś działanie z tym plikiem albo (co jeszcze przydatniejsze) automatycznie przeniesie dany typ pliku, do folderu, który wcześniej wskazałeś. W ustawieniach możesz zdefiniować gdzie mają trafiać np. zdjęcia z aparatu, filmy z aparatu, screenshoty, nagrania z dyktafonu, instalatory APK, eBooki, PDFy, pobierana muzyka itd. Jest też opcja, aby dezaktywować automatyczne przenoszenie, gdy poziom baterii jest niski. Proces może również startować wraz z uruchomieniem systemu Android. Aplikacja jest darmowa i moim zdaniem warto jej dać szansę.

Ad-silence - wycisz reklamy w Spotify, Pandora czy Accuradio

Ad-silence to darmowa i niezwykle lekka aplikacja o otwartym źródle, służąca do wyciszania odtwarzanych (dźwiękowych) reklam w niektórych usługach strumieniujących muzykę. Wśród nich warto wyróżnić przede wszystkim darmową odmianę Spotify, a także Pandora, Accuradio i kilka innych. W zasadzie oprócz tego Ad-silence nie robi absolutnie nic, ale już ta prosta funkcjonalność może dla części osób być przydatna. Abonament Spotify może nie należy do drogich, ale jednak bezpłatna opcja wciąż jest atrakcyjną alternatywą. Aplikacji należy przyznać uprawnienia do powiadomień oraz wyłączyć jej hibernację.

Flut Renamer - zmień nazwy wielu plików w smartfonie jednocześnie

Jeśli mam być szczery, to zastanawiałem się, czy w ogóle zaproponować tę ostatnią aplikację, bo pewnie niewiele osób z niej skorzysta, ale potem stwierdziłem, że może jednak komuś się przyda. Oto Flut Renamer, czyli program służący do jednoczesnej zmiany wielu nazw plików zapisanych na smartfonie. Ja od czasu do czasu korzystam z niego, gdy robię zrzuty ekranowe do poradników lub zestawień aplikacji, takich jak to, które teraz czytasz. Problem jest taki, że mój smartfon nie dodaje do plików nazwy aplikacji, z której pochodzi dany screenshot, więc muszę to robić ręcznie, żeby się później nie pogubić. A że nie zawsze zrzucam te screenshoty od razu na komputer, to często zmieniam nazwy bezpośrednio na smartfonie. I właśnie w tym celu używam apki Flut Renamer. Po prostu zaznaczam pliki, których nazwy chcę zmienić, dodaję regułę, czyli np. zastąpienie słowa “Screenshot” nazwą konkretnego programu, a potem finalizuję tę zmianę odpowiednim przyciskiem. To wszystko. Program jest darmowy.