Cyberpunk - kolejne gry CD Projekt Red w tym uniwersum nie muszą mieć miejsca w Night City. Rozmowa ze scenarzystką

Niezależnie od kontrowersyjnych początków kolejnego wielkiego IP CD Projektu oczywistym było od dawna, że uniwersum Cyberpunka na stałe zakorzeniło się w branży i nie tylko. Przyczyniło się do tego wiele czynników, w tym promowanie go czy to poprzez merchandising na długo przed premierą podstawowej wersji gry, czy wyjście serialu anime na Netflix. Za nami udana premiera Phantom Liberty i aktualizacji 2.0, ale to na pewno nie koniec serii.

Nowy projekt ze świata Cyberpunka może pójść różnymi drogami. Równie dobrze wcale nie musi znajdować się na terenie Night City.

Kilkadziesiąt lat temu Mike Pondsmith stworzył grę fabularną umiejscowioną alternatywnej, dystopijnej przeszłości. To niezwykle ekstremalna wizja bazująca na klasycznych cyberpunkowych tropach - na czele ze skrajnym rozwarstwieniem społeczeństwa i dominacją wszechwładnych megakorporacji. Do bezpośrednich inspiracji należał chociażby film Blade Runner. Nim ostatecznie Redzi stworzyli grę bazującą na tym ambitnym settingu, na przestrzeni lat pojawiło się kilka wersji gry, jednakże motyw pozostawał mniej więcej taki sam.

W trakcie wywiadu dla GamingBolt scenarzystka Cyberpunka 2077 Kinga Zych przypomniała o założeniach Pondsmitha, wedle których Cyberpunk ma nie być jakąś abstrakcyjną ideą science-fiction, a swojego rodzaju ostrzeżeniem przed tym, dokąd może nas zaprowadzić rozwinięty uberkapitalizm. Oznacza to zatem z kolei, że w kolejnej odsłonie gry niekoniecznie musimy trafić do Night City, będącym po prostu miejscem jak każde inne. Zapewne minie jeszcze nieco czasu, nim dowiemy się czegokolwiek konkretnego o nowej odsłonie (poza np. informacją o pracy na Unreal Engine 5) - w końcu dopiero co wypuszczono pierwsze i jedyne duże rozszerzenie. Ale sama podniesiona kwestia pokazuje, jak spore pole do popisu mają deweloperzy.

Źródło: GamingBolt