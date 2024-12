Crucial MX500 nie będzie już produkowany. Zasłużony dysk SSD wykorzystujący złącze SATA 6 Gb/s odchodzi na emeryturę

Dyski SSD korzystające ze złącza SATA 6 Gb/s są konsekwentnie wypierane przez nośniki NVMe. Sporo osób wciąż decyduje się jednak na rozwiązania starszego typu. Dotyczy to zwłaszcza posiadaczy laptopów. Jednym z najpopularniejszych i najlepszych nośników SSD SATA 6 Gb/s jest od lat Crucial MX500. Niestety właśnie podjęto decyzję o zakończeniu jego produkcji. Potencjalni klienci mają zatem teraz prawdopodobnie ostatnią szansę, by go nabyć.

Firma Micron poinformowała, że dysk Crucial MX500 nie będzie dłużej produkowany. Nośnik zadebiutował na rynku siedem lat temu i jest uważany za jeden z najlepszych SSD korzystających ze złącza SATA 6 Gb/s.

Nośnik Crucial MX500 to niemalże legendarny produkt. Trafił do niezliczonej liczby komputerów i jest bardzo ceniony za swoją niezawodność. Dysk bazuje na pamięci TLC NAND flash, która jest zwykle szybsza i bardziej trwała niż QLC. Nośnik ma jednak już swoje lata, ponieważ na rynku zadebiutował na początku 2018 roku. Mówimy zatem o siedmioletnim sprzęcie, a w tej branży jest to cała epoka. Decyzji o zakończeniu jego produkcji nie należy się zatem dziwić. Będąca właścicielem marki firma Micron oświadczyła, że chce w ten sposób zrobić miejsce dla nowej linii produktów, jednak nie jest jasne, czy chodzi tutaj o wprowadzenie na rynek kolejnego nośnika SATA 6 Gb/s, czy też raczej o dyski NVMe.

Dysk Crucial MX500 można ciągle nabyć w większości dużych sklepów z elektroniką komputerową w Polsce i na razie jego cena nie rośnie. Jeśli ktoś jednak taki zakup planuje zrobić, to powinien się pospieszyć, gdyż nie wiadomo na jak długo starczą zapasy. Należy jednak pamiętać, że zakończenie jego produkcji wpłynie z pewnością na ewentualną obsługę gwarancyjną. Choć Micron będzie oczywiście nadal ją honorował, to jest mało prawdopodobne, by w przypadku wymiany na nowy egzemplarz do klientów trafił identyczny nośnik. Crucial MX500 jest objęty pięcioletnią gwarancją producenta.

