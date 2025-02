Corsair MP600 ELITE - nowa seria szybkich dysków M.2 PCIe 4.0 dla komputerów PC, laptopów i konsol PlayStation 5

Choć na rynku są już dostępne nośniki SSD M.2 PCIe 5.0 to wielu użytkowników komputerów PC wybiera jednak nieco starsze modele (chociażby zgodne z magistralą PCIe 4.0), między innymi ze względu na niższą cenę oraz wysokie temperatury osiągane przez najnowsze SSD. Corsair właśnie dla takich osób wydał nową szybką serię dysków MP600 ELITE w trzech różnych wersjach dla komputerów PC, notebooków oraz konsol Sony PlayStation 5. Sprawdźmy zatem, jak wyglądają parametry nowych SSD od amerykańskiej firmy.

Corsair MP600 ELITE to dyski SSD M.2 działające na magistrali PCIe 4.0 x4, które wykorzystują kości 3D TLC NAND. Produkty ukażą się w trzech wersjach: standardowej, wraz z radiatorem i białej wersji kolorystycznej z certyfikacją dla konsol PlayStation 5. Do dyspozycji oddano trzy warianty pojemnościowe: 1 TB, 2 TB oraz 4 TB. Nowe nośniki SSD zapewnią nam prędkość zapisu równą 7000 MB/s i odczytu na poziomie 6500 MB/s. Każdy z oferowanych dysków ma oferować również 256-bitowe szyfrowanie AES i wytrzymałość do 1200 TBW.

Producent zdradza również, że prędkość odczytu i zapisu losowego wynoszą odpowiednio do 1 000 000 i 1 200 000 IOPS, co z pewnością docenią gracze. Zaznaczyć trzeba, że dyski są kompatybilne wstecznie i obsługują PCIe 3.0, ale ze zmniejszonymi osiągami, podobnie z resztą jak inne nośniki PCIe 4.0. Warto dodać, że dyski z serii MP600 ELITE są objęte pięcioletnią gwarancją, a ich wersje pojemnościowe 1 TB i 2 TB są już możliwe do kupienia w Polsce we wszystkich rodzajach. Mówimy tutaj o cenach: 439 zł z VAT za 1 TB i 819 zł z VAT za 2 TB za dyski SSD bez radiatora. Dwa pozostałe warianty z radiatorem są droższe o 20 zł.

