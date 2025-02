Commandos: Origins - szykuje się nowa odsłona klasycznej serii gier taktycznych. Powrócimy do czasów II wojny światowej

Na przełomie lat 90. i 2000. swoje triumfy święciła seria gier Commandos. Były to taktyczne produkcje, które bazowały na rzucie izometrycznym. W ich ślady poszły później między innymi gry Desperados czy Shadow Tactics. Od czasu premiery ostatniej odsłony izometrycznych Commandosów minęło 20 lat (nie licząc remasterów drugiej i trzeciej części). Miłośnicy tego typu rozgrywki mają jednak powody do radości, ponieważ zapowiedziano Commandos: Origins.

Na przyszły rok planowana jest premiera gry Commandos: Origins. Można liczyć na powrót dobrze znanych mechanizmów rozgrywki. Produkcja ponownie będzie osadzona w realiach II wojny światowej.

W serii Commandos obejmujemy kontrolę nad kilkuosobową grupą żołnierzy, którzy podczas II wojny światowej wykonują na terytorium wroga rozmaite misje polegające na przykład na sabotowaniu obiektów. Gry z tego cyklu zawsze charakteryzowały się wysokim poziomem trudności (dotyczy to zwłaszcza pierwszej części). Postawione przed graczem zadania wymagały głębszego zastanowienia, ponieważ zazwyczaj konieczne było unikanie bezpośrednich starć. To nie tylko gra taktyczna, ale też w pewnym stopniu łamigłówka logiczna, która polega na likwidacji przeciwników we właściwej kolejności. Gatunek jest obecnie dosyć niszowy, dlatego nie ma zbyt wielu gier bezpośrednio idących w ślady Commandosów.

Kalypso Media i studio Claymore zapowiedziały kolejną odsłonę cyklu, czyli Commandos: Origins. Z opublikowanego trailera wynika, że powrócą doskonale znane mechanizmy rozgrywki. Nie zmienią się także realia, więc czeka nas powrót do czasów II wojny światowej. Gracze bez trudu rozpoznają również wizerunki tytułowych komandosów. Każdy z nich będzie posiadał unikalne umiejętności i to współpraca pomiędzy postaciami będzie, jak zawsze, kluczowa do odniesienia sukcesu. Gra zaoferuje 10 misji osadzonych w różnych środowiskach – od afrykańskich pustyń do regionów arktycznych. Oprócz wersji PC-towej, zapowiedziano też edycję na konsole Xbox Series X i S oraz PlayStation 5. Gra będzie dostępna również w usłudze Game Pass. Premiera planowana jest na 2024 rok.

