Commandos: Origins - nowy gameplay zbliżającego się prequela kultowej serii. Powrót do korzeni

Jeżeli chodzi o taktyczne skradanki z rzutu izometrycznego, na pewno dla wielu świeższym wspomnieniem może być chociażby seria Desperados, czy udane Shadow Tactics od Mimimi Games. Ale najważniejsze dla tego nurtu są ewidentnie gry z cyklu Commandos, swoje najlepsze lata mające dawno za sobą. Po drodze pojawił się nawet eksperymentalny FPS w tej serii. Na szczęście już na początku przyszłego miesiąca powrócimy do źródeł dzięki Claymore Games.

Commandos: Origins otrzymało kilkuminutowy gameplay trailer przedstawiający podstawy nadchodzącego prequela.

Kto uwielbiał kultowych Komandosów, teraz zapewne czeka na 9 kwietnia, gdy na komputery osobiste oraz konsole Sony i Microsoftu aktualnej generacji (a nieco później w tym roku prawdopodobnie i poprzedniej) pojawi się Commandos: Origins. I jak na razie praktycznie wszystko wskazuje na to, że będzie to powrót do dobrze znanej, uwielbianej formuły. Na kanale IGN możemy rzucić okiem na trwający nieco ponad 5 minut materiał, w którym otrzymujemy wstępną prezentację tego, co nas czeka za kilka tygodni:

Jak z samej nazwy wynika, Commandos: Origins skupi się na założeniu legendarnej jednostki, stworzonej do wybijania w pień nazistowskich oddziałów i psucia ich planów. Ponownie zatem przyjdzie nam wejść z buty Jacka O'Hary i spółki, tylko nieco wcześniej. Sama rozgrywka to sprawdzone dynamiczne manewrowanie w czasie rzeczywistym, gdzie musimy nauczyć się podejmować szybko decyzje, by uniknąć śmierci z rąk wroga i wykorzystywać indywidualne zdolności poszczególnych członków drużyny. Szykuje się zatem oldschoolowa, niewybaczająca wiele rozgrywka z kilkoma unowocześnieniami.

Źródło: IGN (Youtube)