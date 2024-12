Clevo X580 to topowy notebook nowej generacji z Intel Arrow Lake-HX, NVIDIA GeForce RTX 5000 i do 192 GB RAM DDR5

Podczas nadchodzących targów CES 2025 w Las Vegas, zobaczymy nie tylko najnowszej generacji karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 5000, ale również pierwsze notebooki z układami Blackwell (GeForce RTX 5000 Laptop GPU). Nowości przygotowuje już znana marka Clevo, przygotowująca kadłubki z konkretnymi podzespołami. Ich topowy model Clevo X580 będzie bardzo rozbudowanym notebookiem klasy DTR, o czym świadczy udostępniona specyfikacja, a przynajmniej jej zdecydowana większość.

Clevo szykuje się do zaprezentowania swojego nowego, topowego kadłubka. Notebook będzie bazował na procesorach Intel Arrow Lake-HX (Core Ultra 200HX), układach graficznych NVIDIA GeForce RTX 5000 oraz będzie wspierał do 192 GB RAM DDR5. A to nie jedyne nowości urządzenia.

Clevo X580 będzie bazował na procesorach Intel Arrow Lake-HX z TDP 55 W; maksymalnie w opcji z Intel Core Ultra 9 285HX (24C/24T). W przypadku układów graficznych, udostępniona specyfikacja wspomina o modelach NVIDIA z serii GN22. Oznaczenie to jest przyporządkowane modelom Blackwell, więc mowa w tym przypadku o serii GeForce RTX 5000, a w najwyższej opcji - do GeForce RTX 5090 Laptop GPU. Notebookowi nie zabraknie także RAM-u, ponieważ sprzęt będzie obsługiwał do 192 GB DDR5 o efektywnej szybkości 5600 MHz.

Specyfikacja Clevo X580 Procesor Intel Arrow Lake-HX (Do Intel Core Ultra 9 285HX)

Do 24C/24T, TDP 55 W Zintegrowany układ graficzny Intel Graphics (4 Xe-Core) Osobny układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 5000 Laptop GPU

Do GeForce RTX 5090 Laptop GPU maksymalnie Pamięć RAM Do 192 GB DDR5 5600 MHz (4x SO-DIMM) Magazyn danych 1x M.2 2280 SSD PCIe 5.0 x4 NVMe

3x M.2 2280 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe Ekran 18" 2560 x 1600 pikseli lub 3840 x 2400 pikseli, 16:10 Porty 1x Thunderbolt 5 (łączność bezpośrednio z dGPU / Power Delivery do 100 W)

1x Thunderbolt 5 (łączność bezpośrednio z dGPU)

1x HDMI 2.1 (łączność bezpośrednio z dGPU)

1x mini DisplayPort (łączność bezpośrednio z dGPU)

2x USB 3.2 typu A Gen.2

2x Ethernet RJ-45

1x Audio-jack 3.5 mm Kamera Full HD + IR Sensor dla Windows Hello Łączność Przewodowa: Ethernet RJ-45 + bezprzewodowa: Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 5.4 Akumulator i zasilacz 98 Wh (plus zasilacz 330 W) Głośniki 2x Speakers, 2x Woofers Waga Poniżej 3,6 kg

Notebooka będzie można także bogato wyposażyć w nośniki SSD. Wspierane będą łącznie cztery dyski, w tym jeden SSD PCIe 5.0 x4 NVMe oraz trzy SSD PCIe 4.0 x4 NVMe. Będą także dwie matryce do wyboru - QHD+ (2560 x 1600) lub UHD+ (3840 x 2400) o przekątnej 18 cali, proporcjach 16:10 i obsłudze NVIDIA G-SYNC. Jeśli chodzi o porty, to dostępne będą dwa złącza Thunderbolt 5 (w tym jedno z Power Delivery do 100 W), HDMI 2.1 oraz mini DisplayPort (nie wiemy czy 1.4 czy 2.1a). Warto jednak podkreślić, że wszystkie cztery złącza wideo będą komunikować się bezpośrednio z układami GeForce RTX 5000. Oprócz tego na pokładzie Clevo X580 znajdą się: dwa USB 3.2 typu A Gen.2, dwa sieciowe Ethernety RJ-45 oraz gniazdo Audio-jack 3.5 mm. Wbudowany akumulator ma pojemność 98 Wh, a w zestawie znajdzie się także zasilacz 330 W (co wskazuje, że maksymalna moc TGP układów NVIDII to 175 W). Waga ma nie przekraczać 3,6 kg.

Źródło: VideoCardz