CD Projekt zanotował lepsze półrocze niż oczekiwano. Kolejny Wiedźmin jest już bliski wyjścia z preprodukcji

Największym podmiotem w Polsce, który zajmuje się tworzeniem gier, jest CD Projekt RED. Spółka matka studia od blisko 10 lat pozostaje w dobrej kondycji finansowej, czemu wydatnie przysłużył się sukces Wiedźmina 3, a ostatecznie także Cyberpunka 2077. Pierwsze półrocze 2024 roku nie należało oczywiście dla CD Projektu do rekordowych, ale wyniki były i tak lepsze od oczekiwań. Przy okazji poznaliśmy aktualny stan prac nad kolejnym Wiedźminem.

CD Projekt może pochwalić się dobrym półroczem. Spółka wypracowała 170 mln zł zysku, co jest wynikiem o 88% lepszym niż przed rokiem. Duży udział ma w tym sprzedaż Cyberpunka 2077 wraz z dodatkiem.

Spółka CD Projekt, w skład której wchodzi między innymi studio CD Projekt RED, może być zadowolona z wyników finansowych za pierwsze półrocze bieżącego roku. Przychody grupy wyniosły w omawianym okresie 424,81 mln zł. To prawie 100 mln więcej (31%) niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Największy udział w tym wyniku miała oczywiście sprzedaż Cyberpunka 2077 wraz z dodatkiem (257,67 mln zł). Dobry wynik, biorąc pod uwagę wiek produkcji, wypracowały także gry z cyklu Wiedźmin (61,28 mln zł). Zysk netto CD Projektu wyniósł 170 mln zł. Wynik ten jest o około 80 mln (88%) lepszy niż przed rokiem. Niewątpliwie widać zatem tutaj pozytywny wpływ rozszerzenia Phantom Liberty do Cyberpunka 2077, które zadebiutowało we wrześniu 2023 roku. Nie najgorzej wypadł także segment GOG. Zysk w wysokości 1,03 mln zł nie należy, co prawda, do imponujących, ale trzeba pamiętać, że serwis kilkukrotnie miał w przeszłości problemy, żeby utrzymać się nad kreską.

Michał Nowakowski, który pełni funkcję Joint CEO w polskiej spółce, podzielił się także aktualnym stanem prac nad nowymi produkcjami studia CD Projekt RED. W przypadku kolejnej gry z cyklu Wiedźmin (Project Polaris) przebiegają one bardzo sprawnie. Zespół jest bliski osiągnięcia istotnego kamienia milowego, który oznaczał będzie zakończenie fazy preprodukcji. To oznacza, że gra niebawem wejdzie do właściwej części procesu deweloperskiego. Nie należy jednak liczyć na to, że premiera nastąpi w nieodległej przyszłości. Prawdopodobnie dzielą nas od niej jeszcze co najmniej 2-3 lata. Nad tytułem pracuje aktualnie 410 deweloperów. Michał Nowakowski poinformował także, że pierwsza połowa bieżącego roku była bardzo pracowita dla zespołu CDPR w Bostonie, który kładzie podwaliny pod następcę Cyberpunka 2077 (Project Orion). To jednak dopiero początki prac, zatem nawet na zakończenie preprodukcji sporo jeszcze zapewne poczekamy. Nad Project Orion pracuje w chwili obecnej 60 deweloperów. Trwają też ciągle prace nad Project Sirius (42 deweloperów, głównie z The Molasses Flood) oraz będącym na bardzo wczesnym stadium rozwoju Project Hadar (20 deweloperów). Przypomnijmy, że ten ostatni ma być w przyszłości trzecim IP CD Projektu, obok Wiedźmina i Cyberpunka 2077.

