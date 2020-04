Call of Duty: Vietnam - taki tytuł może nosić tegoroczna odsłona gry

Kiedy twórcy serii Call of Duty kombinowali co by tu zrobić, aby przywrócić serii dawny blask, twórcy Battlefielda nie oglądając się na konkurencję, po prostu posłuchali graczy, dostarczając im na powrót uniesień związanych z okresem pierwszo- i drugowojennym. Cóż, studio Sledgehammer Games poczyniło w końcu także i swoją drugowojenną odsłonę (Call of Duty: WWII) jednak zdaniem wielu, nie dorastała ona do pięt, wypuszczonemu rok wcześniej Battlefieldowi 1. Z tegoroczną odsłoną Call of Duty ma się zmierzyć studio Treyarch, które ma za sobą głównie podserię Black Ops. Najnowsze doniesienia mówią jednak, że deweloperzy znów mogą zechcieć zagrać (a przynajmniej spróbować zagrać) na sentymentach graczy, wysyłając nas do Wietnamu.

Call of Duty Vietnam - taki tytuł może nosić tegoroczna odsłona popularnej wojennej strzelanki, według redaktora serwisu Kotaku - Jasona Schreiera. Czy będzie miała coś wspólnego z Black Ops?

Informacje o tym, że Call of Duty 2020 będzie nosiło podtytuł Vietnam podał jak zawsze dobrze poinformowany redaktor serwisu Kotaku - Jason Schreier. Wieść o tym poszła w świat poprzez tweeta, w którym Schreier przyznaje się do niezbyt dogłębnej znajomości fabuły w kolejnych odsłonach Call of Duty, dlatego też nie może potwierdzić ani zaprzeczyć, czy Call of Duty: Vietnam będzie w jakimś sensie kontynuacją podserii Black Ops. Niemniej już kilka razy natknął się na tytuł CoD: Vietnam, dlatego też ma pewność co do jego autentyczności.

I’m not a COD person so I don’t know anything about all the lore shenanigans or what it really means to be a Black Ops game, but one title I’ve heard thrown around a couple times is just “COD: Vietnam.” As far as I know it’s part of the Black ops series though? Not sure — Jason Schreier (@jasonschreier) April 21, 2020

W branży mówi się przy okazji o sporych kłopotach przy produkcji nowego Call of Duty (i nie tylko Call of Duty - koronawirus swoje zrobił). Na tę chwilę wiadomo jednak, że nowa odsłona popularnej wojennej strzelanki na pewno pojawi się klasycznie tej jesieni. Oby tylko Activision kierowany swoją zachłannością nie strzelił sobie w stopę, dostarczając nam czegokolwiek, kierując się decyzją, że corocznej tradycji wydawnictwa nie wolno zaprzestać. Wówczas istnieje szansa, że owo "cokolwiek" będzie zwykłą miernotą. A po wielu latach niezbyt dobrej passy Call of Duty, nie byłoby to raczej wizerunkowo i finansowo opłacalne.

Źródło: Twitter