Call of Duty ma szansę powrócić na Steam wraz z Modern Warfare 2. Wskazuje na to pewna grafika

Przed kilkoma dniami otrzymaliśmy oficjalną zapowiedź gry Call of Duty: Modern Warfare 2, a więc kontynuacji rebootu, zapoczątkowanego w 2019 roku. Wiemy już, że produkcja zadebiutuje 28 października tego roku na PC oraz konsolach nowej generacji (PlayStation 5, Xbox Series X/S). Osobom, którym franczyza CoD znana jest nie od dziś, niemal pewnym wydawało się, że gra w wersji na PC wyjdzie klasycznie poprzez platformę Battle.net. Jak donoszą jednak użytkownicy Reddita istnieją przesłanki, że Call of Duty: Modern Warfare 2 pojawi się na Steamie! Przesłanką tą okazuje się być grafika z CoD: MWII, która przez chwilę wyświetlana była właśnie na rzeczonej platformie.

Jak czytamy na forum Reddit, grafika z CoD: MWII (poniżej), przez dłuższą chwilę wyświetlała się na Steamie i przekierowywała do strony z dostępną na Steamie serią strzelanek. Obecnie zastępuje ją już zupełnie randomowy obrazek. Nic więc dziwnego, że internauci zaczęli spekulować, jakoby nowe Call of Duty miało pojawić się w październiku nie tylko na platformie Battle.net, ale również właśnie na Steamie. Wielu wierzy ponadto, że jest to także dobra okazja na to, by do oferty Steama dołączyły także pozostałe, nowsze "kody".

Sądzę, że jeśli sprawy przyjęłyby taki właśnie obrót, ogromna rzesza graczy byłaby bardziej niż tylko zadowolona. Abstrahując już od tego, że za platformą Battle.net wielu z nas po prostu nie przepada, to jeszcze bardziej nie przepadamy za koniecznością użytkowania więcej, niż jednego tylko launchera. Trzymamy więc kciuki, czekając w międzyczasie na dzień 8. czerwca, kiedy to Activision zdradzi nam co nieco nowych szczegółów odnośnie MWII.

