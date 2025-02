Black Panther - władca Wakandy otrzyma własną grę. EA Games zapowiada single player z perspektywy trzeciej osoby

Gry w realiach Marvela można określić jako niepewny biznes. Oprócz znakomitych pozycji od Insomniac Games z człowiekiem-pająkiem w roli głównej i bardzo dobrych Strażników Galaktyki znajdziemy również np. mające tak zwolenników, jak przeciwników Midnight Suns oraz katastrofalnie nieudaną grę-usługę w postaci Marvel's Avengers. Od pewnego czasu wiemy o powstawaniu gry o Iron Manie, teraz zaś pojawiły się informacje o projekcie związanym z innym superherosem.

Black Panther będzie pierwszym tytułem nowego studia złożonego z twórców Shadow of Mordor czy God of War we współpracy z Marvel Games.

Jeszcze w 2021 roku ogłoszono powstanie nowego studia z siedzibą w Seattle pod wodzą Kevina Stephensa, będącego uprzednio częścią zespołu tworzącego Middle-Earth: Shadow of Mordor. Jak potwierdziły zarówno źródła z Electronic Arts, jak i Marvela, nosi nazwę Cliffhanger Games i pracuje nad singlowym tytułem, którego głównym bohaterem będzie przywódca Wakandy - niezwykle rozwiniętego technologicznie, ukrytego w sercu Afryki państwa. Zespół tworzą weterani, którzy pracowali nad takimi grami, jak God of War, Halo Infinite czy Call of Duty.

Aby w pełni uchwycić komiksowego ducha Wakandy, deweloperzy otrzymają wsparcie ze strony Marvel Games. Naród Czarnej Pantery nie tak dawno pojawił się już w grach - a konkretnie we wspominanej wcześniej niesławnej pozycji z Avengers w rolach głównych w ramach jednego z większych DLC. Co ciekawe, należało ono do najmniej krytykowanych elementów projektu Crystal Dynamics, wprowadzając pewien niewielki powiew świeżości oraz całkiem ładnie zaprojektowane miasto. Na razie pozostaje nam czekać na pierwsze konkretniejsze informacje o grze.

