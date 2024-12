Biostar Radeon RX 580 White - rodzina AMD Polaris wiecznie żywa. W 2024 roku ponownie debiutuje stary, dobry układ graficzny

Firma Biostar postanowiła przywrócić do życia... choć może to złe określenie zważywszy na nie tak dawną sytuację związaną z kryptowalutami. Tak więc wspomniana marka ma zamiar ponownie wprowadzić na rynek popularny swego czasu układ graficzny AMD Radeon RX 580. Omawiany wariant zadebiutował w Chinach w 2018 roku, więc minęło już dość sporo czasu. Wydaje się jednak, że nawet w 2024 roku tytułowa karta może spełnić oczekiwania wielu graczy.

Sporo osób mogłoby rzec, że układ graficzny z rodziny Polaris, który w omawianym przypadku ma na karku już 6 (choć ogólnie to 7) lat, raczej nie spełni oczekiwań zbyt wielu graczy. Innego zdania jest jednak chińska marka Biostar, która przedstawiła wariant Radeon RX 580 White (a dokładniej VA5815RQ82 White). Model ten w czasach swojej młodości cieszył się całkiem sporym uznaniem, natomiast szczyt popularności osiągnął w momencie tzw. boomu na kopanie kryptowalut - ale dziś nie o tym (choć jeśli zastanawia nas, czy jest to jeszcze jakkolwiek opłacalne, to zapraszam do zapoznania się z tym materiałem). Jeśli chodzi o układ graficzny AMD Radeon RX 580, to jego wydajność jest trochę wyższa od modelu NVIDIA GeForce GTX 1060, ale nieco niższa od GeForce GTX 1650 Super. Do gier w rozdzielczości Full HD - szczególnie sieciowych - nadal będzie to dobry (przede wszystkim cenowo) wybór.

Biostar Radeon RX 580 White Jednostki SP 2048 Typ pamięci GDDR5 Pojemność pamięci 8 GB Taktowanie (bazowe/boost) 1274/1750 MHz Szyna danych 256-bit Interfejs PCIe 3.0 x16 Złącza cyfrowe 1 x HDMI 2.0b

2 x DisplayPort 1.4a Złącza zasilania 1 x 8 pin Rekomendowana moc zasilacza 450 W Wymiary 224 x 125 x 46 mm Wsparcie dla systemów Windows 7 i 10, Linux

Biostar Radeon RX 580 White oparty jest na układzie graficznym z 2018 roku, więc wyróżnia się 2048 jednostkami SP, a nie 2304 jak w ogólnoświatowej edycji, która ukazała się rok wcześniej. Na pokładzie znajdzie się 8 GB pamięci VRAM w standardzie GDDR5, które skorzystają z 256-bitowej szyny danych. Do dyspozycji mamy interfejs PCIe 3.0, a także trzy złącza do przesyłania obrazu: dwa DisplayPort i jedno HDMI. Model nie jest wymagający, gdyż do jego zasilania wystarczy pojedynczy przewód z 8-pinowym złączem, z kolei dedykowany zasilacz to taki, którego moc wynosi 450 W. Niestety nie wiemy, czy, w jakiej cenie i ewentualnie kiedy ta nowość pojawi się w Polsce.

Źródło: Biostar