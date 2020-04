Biostar A10N-9830E - Płyta główna mITX ze zintegrowanym APU

Coraz mniej użytkowników komputerów stawia na dodatkowe karty rozszerzeń, zadowalając się zintegrowanymi układami dźwiękowymi i sieciowymi. Ba, dla wielu nawet zintegrowany układ graficzny potrafi być wystarczająco wydajny do filmów i seriali, przeglądania internetu, czy ogrywania starszych gier lub tytułów online. Nic więc dziwnego, że sporą popularnością cieszą się laptopy, a stacjonarne obudowy zdecydowanie zmalały. Jeśli myśleliście ostatnio o stworzeniu niewielkiego PCta do gier lub jako HTPC to Biostar może mieć dla Was pozornie ciekawą propozycję. Mowa o płycie głównej A10N-9830E ze zintegrowanym AMD APU. Warto jednak zwrócić uwagę, że jest to... leciwa generacja Bristol Ridge!

Biostar A10N-9830E wyposażono w 4-rdzeniowy i 4-wątkowy procesor AMD FX-9830P. Jest to przedstawiciel rodziny Bristol Ridge z 2016 roku.

Biostar A10N-9830E to płyta główna w formacie Mini ITX, która wyposażona została w zintegrowane APU w postaci AMD FX-9830P wykonane w 28-nanometrowym procesie technologicznym. Mowa o czterordzeniowym i czterowątkowym procesorze pracującym z zegarem od 3,0 do 3,7 GHz oraz układzie graficznym AMD Radeon R7 z 512 jednostkami cieniującymi (8 CU) z zegarem GPU do 900 MHz. Na laminacie znalazły się dwa miejsca dla pamięci RAM DDR4 o łącznej pojemności do 32 GB i zegarach do 2400 MHz. Magazyny danych mogą zostać podłączone do dwóch portów SATA III lub jednego M.2 PCIe 3.0 x2.

Zastosowany układ sieciowy to gigabitowy Realtek RTL8111H, zaś za dźwięk odpowiada leciwy kodek Realtek ALC887. Panel I/O jest dość ubogi i gości dwa porty PS/2, dwa USB 3.1 Gen 1, dwa USB 2.0, po jednym HDMI i D-SUB (VGA), jedno złącze RJ-45 oraz trzy porty audio. Innymi słowy propozycja Biostara jest mocno specyficzna, a kluczowa tutaj będzie cena, której producent nie zdradził. Jeśli nie będzie naprawdę niska to raczej nie ma sensu wybierania APU z 2016 roku, zwłaszcza, że reszta płyty głównej również jest raczej z niższej i starszej półki.

Źródło: Biostar