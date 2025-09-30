Zgłoś błąd
Overclocker Tony pobija 12 rekordów z procesorami Ryzen 9000 na płycie ASUS B850M AYW Gaming OC WiFi7 wartej mniej niż 200 USD

Maciej Lewczuk | 30-09-2025 13:30 |

Overclocker Tony pobija 12 rekordów z procesorami Ryzen 9000 na płycie ASUS B850M AYW Gaming OC WiFi7 wartej mniej niż 200 USDPremiera nowych procesorów rozpoczyna wyścig overclockerów o jak najwyższe wyniki. Entuzjaści z całego świata, wyposażeni w systemy chłodzenia ciekłym azotem, starają się wycisnąć z nowej architektury ostatnie pokłady mocy. W centrum uwagi znajdują się najdroższe, flagowe komponenty, które stworzono z myślą o biciu rekordów. Okazuje się, że nie zawsze trzeba sięgać po najdroższe rozwiązania, aby osiągnąć spektakularne rezultaty i zapisać się na kartach historii.

Okazuje się, że do ekstremalnego OC najnowszych procesorów AMD Ryzen 9000 nie jest już potrzebna najdroższa płyta główna z chipsetem X870E.

Overclocker Tony pobija 12 rekordów z procesorami Ryzen 9000 na płycie ASUS B850M AYW Gaming OC WiFi7 wartej mniej niż 200 USD [1]

ASRock X870 LiveMixer WiFi - płyta główna dla twórców cyfrowych. Obsługa 25 portów USB, M.2 PCIe Gen 5 i socket AMD AM5

Znany w środowisku overclocker Tony ustanowił aż 12 rekordów świata, wykorzystując do tego procesory z najnowszej serii AMD Ryzen 9000. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że za platformę testową posłużyła mu płyta główna ASUS B850M AYW Gaming OC WiFi7. To konstrukcja wykorzystująca chipset AMD B850, który pozycjonowany jest w średnim segmencie cenowym. Mimo to, dzięki solidnej cyfrowej sekcji zasilania w układzie 12+2+1, płyta zapewniła stabilność niezbędną do osiągnięcia ekstremalnych taktowań. To podważa dotychczasowe przekonanie, że do bicia rekordów niezbędne są wyłącznie topowe i najdroższe płyty z serii X.

Overclocker Tony pobija 12 rekordów z procesorami Ryzen 9000 na płycie ASUS B850M AYW Gaming OC WiFi7 wartej mniej niż 200 USD [2]

MSI MEG X870E GODLIKE X EDITION - premiera specjalnej płyty głównej z okazji 10-lecia serii dla najbardziej wymagających

Największe sukcesy odnotowano z procesorem AMD Ryzen 7 9800X3D, który został podkręcony do niemal 7,0 GHz. W tej konfiguracji udało się ustanowić cztery rekordy świata. Cinebench 2024 z wynikiem 1801 punktów, Cinebench R11.5 osiągający 57,14 punktów, Cinebench R15 z rezultatem 4885 punktów oraz Cinebench R20 z wynikiem 12 213 punktów. Te osiągnięcia zostały oficjalnie zweryfikowane przez bazę danych HWBOT.

Overclocker Tony pobija 12 rekordów z procesorami Ryzen 9000 na płycie ASUS B850M AYW Gaming OC WiFi7 wartej mniej niż 200 USD [3]

Podstawka AMD AM6 ma mieć około 2100 pinów. Konsumenci nie będą musieli kupować nowych systemów chłodzenia

Równie imponujące rezultaty uzyskano z procesorem AMD Ryzen 7 9700X, podkręconym do 6,9 GHz. Ten ośmiordzeniowy układ z architektury Zen 5 pozwolił na ustanowienie pięciu rekordów świata, w tym SuperPi-1M z czasem 6 sekund i 131 milisekund, Cinebench R23 Multi-Core osiągający 31 295 punktów oraz Cinebench R20 z wynikiem 12 110 punktów. Dodatkowo pobite zostały rekordy w testach Cinebench R15 i R11.5.

Overclocker Tony pobija 12 rekordów z procesorami Ryzen 9000 na płycie ASUS B850M AYW Gaming OC WiFi7 wartej mniej niż 200 USD [4]Overclocker Tony pobija 12 rekordów z procesorami Ryzen 9000 na płycie ASUS B850M AYW Gaming OC WiFi7 wartej mniej niż 200 USD [5]Overclocker Tony pobija 12 rekordów z procesorami Ryzen 9000 na płycie ASUS B850M AYW Gaming OC WiFi7 wartej mniej niż 200 USD [6]

Użytkownicy płyt głównych EVGA mają problemy z nowymi GPU. Rozwiązaniem okazuje się... zaklejanie pinów na złączu PCIe

Procesor AMD Ryzen 9 9900X3D, podkręcony do 6,7 GHz, również przyczynił się do sukcesu sesji. Z tym układem ustanowiono trzy rekordy świata. Cinebench R11.5 z wynikiem 79,49 punktów, Cinebench R15 osiągający 6975 punktów oraz Cinebench R23 Multi-Core z rezultatem 44 909 punktów. Wszystkie te wyniki zostały osiągnięte przy użyciu ekstremalnego chłodzenia ciekłym azotem, co pozwoliło na stabilną pracę przy tak wysokich taktowaniach. Wynika z tego, że nowoczesne płyty główne ze średniej półki stają się na tyle dojrzałymi konstrukcjami, że zacierają granicę między sprzętem dla entuzjastów a rozwiązaniami dla masowego odbiorcy, oferując ogromne możliwości nawet w ekstremalnych zastosowaniach.

Overclocker Tony pobija 12 rekordów z procesorami Ryzen 9000 na płycie ASUS B850M AYW Gaming OC WiFi7 wartej mniej niż 200 USD [7]

Źródło: WCCFtech, Bilibili, HWBOT
