Overclocker Tony pobija 12 rekordów z procesorami Ryzen 9000 na płycie ASUS B850M AYW Gaming OC WiFi7 wartej mniej niż 200 USD
Premiera nowych procesorów rozpoczyna wyścig overclockerów o jak najwyższe wyniki. Entuzjaści z całego świata, wyposażeni w systemy chłodzenia ciekłym azotem, starają się wycisnąć z nowej architektury ostatnie pokłady mocy. W centrum uwagi znajdują się najdroższe, flagowe komponenty, które stworzono z myślą o biciu rekordów. Okazuje się, że nie zawsze trzeba sięgać po najdroższe rozwiązania, aby osiągnąć spektakularne rezultaty i zapisać się na kartach historii.
Okazuje się, że do ekstremalnego OC najnowszych procesorów AMD Ryzen 9000 nie jest już potrzebna najdroższa płyta główna z chipsetem X870E.
ASRock X870 LiveMixer WiFi - płyta główna dla twórców cyfrowych. Obsługa 25 portów USB, M.2 PCIe Gen 5 i socket AMD AM5
Znany w środowisku overclocker Tony ustanowił aż 12 rekordów świata, wykorzystując do tego procesory z najnowszej serii AMD Ryzen 9000. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że za platformę testową posłużyła mu płyta główna ASUS B850M AYW Gaming OC WiFi7. To konstrukcja wykorzystująca chipset AMD B850, który pozycjonowany jest w średnim segmencie cenowym. Mimo to, dzięki solidnej cyfrowej sekcji zasilania w układzie 12+2+1, płyta zapewniła stabilność niezbędną do osiągnięcia ekstremalnych taktowań. To podważa dotychczasowe przekonanie, że do bicia rekordów niezbędne są wyłącznie topowe i najdroższe płyty z serii X.
asus tony broke thirteen world records by using the latest asus b850m ayw gaming oc wifi7 w.— UNIKO's Hardware (@unikoshardware) September 28, 2025
with 9800x3d,
cinebench r24 multi - 1801
cinebench r11.5 multi - 56.14
cinebench r15 multi - 4855
cinebench r20 - 12213
cinebench r23 multi - 31668
with 9700x,
superpi 1m - 6.131s… pic.twitter.com/RrlhNtD6eE
MSI MEG X870E GODLIKE X EDITION - premiera specjalnej płyty głównej z okazji 10-lecia serii dla najbardziej wymagających
Największe sukcesy odnotowano z procesorem AMD Ryzen 7 9800X3D, który został podkręcony do niemal 7,0 GHz. W tej konfiguracji udało się ustanowić cztery rekordy świata. Cinebench 2024 z wynikiem 1801 punktów, Cinebench R11.5 osiągający 57,14 punktów, Cinebench R15 z rezultatem 4885 punktów oraz Cinebench R20 z wynikiem 12 213 punktów. Te osiągnięcia zostały oficjalnie zweryfikowane przez bazę danych HWBOT.
Podstawka AMD AM6 ma mieć około 2100 pinów. Konsumenci nie będą musieli kupować nowych systemów chłodzenia
Równie imponujące rezultaty uzyskano z procesorem AMD Ryzen 7 9700X, podkręconym do 6,9 GHz. Ten ośmiordzeniowy układ z architektury Zen 5 pozwolił na ustanowienie pięciu rekordów świata, w tym SuperPi-1M z czasem 6 sekund i 131 milisekund, Cinebench R23 Multi-Core osiągający 31 295 punktów oraz Cinebench R20 z wynikiem 12 110 punktów. Dodatkowo pobite zostały rekordy w testach Cinebench R15 i R11.5.
Użytkownicy płyt głównych EVGA mają problemy z nowymi GPU. Rozwiązaniem okazuje się... zaklejanie pinów na złączu PCIe
Procesor AMD Ryzen 9 9900X3D, podkręcony do 6,7 GHz, również przyczynił się do sukcesu sesji. Z tym układem ustanowiono trzy rekordy świata. Cinebench R11.5 z wynikiem 79,49 punktów, Cinebench R15 osiągający 6975 punktów oraz Cinebench R23 Multi-Core z rezultatem 44 909 punktów. Wszystkie te wyniki zostały osiągnięte przy użyciu ekstremalnego chłodzenia ciekłym azotem, co pozwoliło na stabilną pracę przy tak wysokich taktowaniach. Wynika z tego, że nowoczesne płyty główne ze średniej półki stają się na tyle dojrzałymi konstrukcjami, że zacierają granicę między sprzętem dla entuzjastów a rozwiązaniami dla masowego odbiorcy, oferując ogromne możliwości nawet w ekstremalnych zastosowaniach.