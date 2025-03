Nowe wydajne chłodzenia AiO dla procesorów od be quiet! Light Loop 240 i 360 mm wejdą niebawem do sprzedaży w Polsce

W czerwcu 2024 roku na targach Computex firma be quiet! zapowiedziała nowe chłodzenia AiO Light Loop w wersjach 240 mm i 360 mm. Nowości te wkrótce pojawią się w sprzedaży, także w Polsce i mają zaoferować cichą pracę wentylatorów i pompy oraz efektowny blok z podświetleniem LED. Producent kieruje tę propozycję do entuzjastów sprzętu komputerowego, którzy pasjonują się m.in. overclockingiem swoich procesorów.

Chłodzenia cieczą AiO Light Loop 240 i 360 mm pojawią się w sprzedaży już 17 września 2024 roku. Nowe propozycje zaoferować cichą pracę wentylatorów i pompy oraz efektowny blok z podświetleniem LED.

Na targach Computex 2024 zaprezentowano nowe chłodzenia AiO od be quiet!, które trafią do sprzedaży już 17 września. Seria Light Loop oferuje dwa warianty w konfiguracjach 240 mm i 360 mm. Nowe propozycje wykorzystują ciche wentylatory Light Wings LX PWM High-Speed o średnicy 120 mm, które są wyposażone w dziewięć łopatek oraz 16 diod LED. Pompa chłodzenia została udoskonalona, posiada gęsto upakowane finy oraz metalowy jet plate, który zwiększa ciśnienie cieczy, co przekłada się na wyższą wydajność chłodzenia procesora. Dodatkowo pompa została wyposażona w układ scalony, który dba o ciche przełączanie się mechanizmów układu.

be quiet!

Light Loop 240 mm be quiet!

Light Loop 360 mm Wentylatory be quiet! Light Wings LX

120 mm PWM High-Speed be quiet! Light Wings LX

120 mm PWM High-Speed Sockety Intel LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115x LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115x Sockety AMD AM4 / AM5 AM4 / AM5 Długość rurek 400 mm 400 mm Maksymalny poziom

generowanego hałasu 34,9 dB 36,8 dB Cena czarnego wariantu 129,90 euro / 556 zł 159,90 euro / 685 zł Cena białego wariantu 134,90 euro / 578 zł 164,90 euro / 706 zł Data dostępności 17 września 2024 17 września 2024

Chłodzenia AiO be quiet! Light Loop wyróżniają się również efektowną kopułką bloku wodnego, która jest wyposażona w 16 diod LED. Seria ta oferuje także szereg udogodnień, takich jak dołączony koncentrator PWM umożliwiający podłączenie do 6 podzespołów z oświetleniem ARGB, port do napełniania lub wymiany cieczy w układzie, a także dodatkową butelkę z chłodziwem. Warto wspomnieć, że rurki mają długość 400 mm i są pokryte gęstym oplotem. Chłodzenia AiO z serii Light Loop będą dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych: czarnym i białym, w cenach podanych w powyższej tabeli.

