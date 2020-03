Amazon oraz Apple obniżą jakość obrazu w Prime Video i Apple TV+

W ostatnich dniach kolejne usługi dostarczające treści wideo przez internet dotyka fala obniżania jakości - w przypadku Netflixa dotyczy to zmniejszenia bitrate'u dla wideo, co oznacza pogorszenie jakości w materiałach HD oraz Ultra HD. W przypadku YouTube mowa o obniżeniu domyślnej jakości odtwarzania wideo z Full HD/HD na 480p. Okazuje się, że to nie wszystkie usługi, które w najbliższym czasie będą oferowały gorszą niż zazwyczaj jakość obrazu. Zarówno Amazon jak również Apple potwierdzili, że lada moment treści, które pojawiły się w usługach Prime Video oraz Apple TV+ będą oferowały niższy niż dotychczas bitrate. O jakich dokładnie różnicach mówimy względem tego, co domyślnie oferowały obie usługi?

Kolejne dwie usługi VOD w najbliższym czasie obniżą jakość wideo dla wszystkich swoich treści - mowa o Amazon Prime Video oraz Apple TV+.

Amazon wyłącznie potwierdził obniżenie bitrate'u dla wszystkich materiałów znajdujących się w bibliotece usługi VOD Prime Video - dotyczy to treści Full HD jak również Ultra HD, przy czym firma nie chciała doprecyzować do jakiego konkretnie poziomu bitrate zostanie obniżony. Zmiany mają na celu odciążenie łączy internetowych i zostaną one wprowadzone do odwołania na terenie Europy z włączeniem Wielkiej Brytanii.

Identyczna sytuacja ma miejsce w przypadku treści oferowanych przez Apple na platformie Apple TV+. W tym wypadku jednak zagraniczne media donoszą o znaczącym pogorszeniu jakości obrazu - domyślnie produkcje Apple oferowane są w rozdzielczości 4K z HDR Dolby Vision. Zmiany (przynajmniej obecnie) wyglądają tak, że treści dostępne dotychczas w rozdzielczości 2160p (w pionie) zostały obniżone do 670p (także w pionie) - oznacza to znaczącą redukcję ilości detali w obrazie (nieco wyższą w porównaniu do nośnika DVD), dodatkowo potęgowanym przez zauważalne artefakty kompresji. Obecnie te zmiany dotyczą treści oryginalnych, jednak w każdej chwili mogą również pojawić się we wszystkich filmach dostępnych w aplikacji Apple TV (na komputerach z Windowsem mowa o aplikacji iTunes). Tutaj także zmiany są podyktowane chęcią odciążenia sieci i będą wprowadzone na terenie Unii Europejskiej z włączeniem Wielkiej Brytanii aż do odwołania.

Źródło: Variety, 9to5Mac