Atomic Heart: Trapped in Limbo - zapowiedziano drugie DLC do zwariowanej gry z akcją w retrofuturystycznym ZSRR

Osoby, które miały możliwość zagrania w tytuł Atomic Heart z całą pewnością mogą potwierdzić, że należy on do gier dziwniejszych. Wraz z dzisiejszą zapowiedzią nowego DLC pt. Trapped in Limbo, gra ma jednak szansę stać się jeszcze bardziej zwariowana - wystarczy tylko rzut okiem na pierwszy zwiastun owego dodatku. Wraz z udostępnieniem w sieci wspomnianego trailera, studio Mundfish zdradziło, kiedy dokładnie możemy spodziewać się rozszerzenia. Nastąpi to dokładnie 6 lutego 2024 r.

Studio Mundfish zapowiedziało drugie już DLC do gry pt. Atomic Heart. Zwiastun sugeruje, że czeka nas zwariowana zabawa.

Zgodnie z opisem wydawcy (Focus Entertainment), akcja Trapped in Limbo rozpocznie się od razu po zakończeniu głównej fabuły i wprowadzi nowe obszary pełne szalonych wyzwań. Oprócz walki z nowymi wrogami będziemy musieli także nieco się nagimnastykować - skakać, biegać i ślizgać się po różnych platformach, zbierając jabłka, co pozwoli nam na odblokowanie nowych umiejętności oraz broni. Oglądając zwiastun, wygląda na to, że niektóre z tych platformówek będziemy pokonywać jako... gęś. Interesujące...

Atomic Heart: Trapped in Limbo to drugie już DLC dedykowane grze. Pierwsze pt. Annihilation Instinct otworzyło przed graczem nowy, fantastyczny kompleks Mendelejewa i otaczające go bagna, a w trakcie zabawy mogliśmy odkryć, kim naprawdę jest NORA. Poniżej znajdziecie zwiastun Trapped in Limbo, a ja na koniec przypomnę już tylko, że studio Mundfish zaplanowało do Atomic Heart łącznie cztery duże rozszerzenia.

Źródło: Mundfish