Atlas Fallen - deweloperzy odpowiadający za The Surge i Lords of the Fallen szykują nowe RPG akcji. Zwiastun z fragmentami rozgrywki

Niektórzy kojarzą Deck 13 Entertainment z pracy nad obiema odsłonami The Surge, inni ze współpracy z CI Games nad Lords of the Fallen, jeszcze inni mogą kojarzyć ich przygodówki sprzed lat w rodzaju serii Ankh, Jack Keane czy Black Sails. Obecnie zaś deweloperzy przygotowują na 16 maja swój nowy tytuł. Czasu nie zostało zbyt wiele, a dotąd gra nie była specjalnie promowana. Ale wygląda na to, że pora na nieco więcej wglądu w sam gameplay.

Deck 13 zaprezentowało nowy zwiastun Atlas Fallen, który zawiera pierwsze fragmenty pojedynków z przeciwnikami w grze.

W tej grze RPG akcji z perspektywy TPP przemierzać będziemy pustynną krainę fantasy. Nie wiemy jeszcze za wiele o fabule, natomiast podstawą naszej rozgrywki będzie oczywiście zwalczanie wielkich monstrów. Z dotychczasowych wypowiedzi narratorów zarówno z najnowszego trailera, jak i tego filmowego z zeszłorocznego w trakcie Gamescom Opening Night Live wynika, że przyjdzie nam eksplorować ruiny upadłego świata. Możemy także liczyć na zapowiadany tryb współpracy z drugim graczem.

Na razie gameplay został ukazany dość powierzchownie, ale już teraz widać, że dojdzie do pojedynków na naprawdę sporą skalę. Całkiem efektownie wyglądają właściwości "magii piasku", która dostała wstępną demonstrację. Wiemy, że w ogniu walki przyjdzie nam także używać zmiennokształtnej broni, po pokonaniu danego przeciwnika czeka nas również wprost proporcjonalny rozwój postaci. Pozostaje mieć nadzieję, że uchwycony zostanie odpowiedni balans poziomu trudności, jako że niektóre sekwencje trochę przypominają Forspoken, mające z tym aspektem pewne problemy. Ale akurat na tym polu Deck 13 dotąd sobie raczej radziło.

