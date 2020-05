ASUS ZenBook 14 UM433IQ z AMD Ryzen 7 4700U i GeForce MX350

Zaraz po Nowym Roku, jeszcze z początku stycznia pojawiły się sygnały, że ASUS planuje wydać nowe ultrabooki z linii Zenbook, które byłyby wyposażone w układy AMD Ryzen serii 4000. Początkowo sądziliśmy, iż zapowiedź nastąpi jeszcze w trakcie targów CES, co jednak się nie wydarzyło. Kilka tygodni temu natomiast temat nowego ZenBooka wrócił, bowiem sprzęt pojawił się w bazie 3DMark, o czym także informowaliśmy. Dość nieoczekiwanie tajwański producent oficjalnie zaprezentował laptopa ASUS ZenBook 14 UM433IQ, który wyposażono w procesory AMD Ryzen serii 4000 oraz dedykowany układ graficzny NVIDIA GeForce MX350. Co ciekawe, sprzęt po cichu zadebiutował już w USA, dzięki czemu poznaliśmy jego cenę. Według pierwszych recenzji, bardzo ciekawie wypada także starcie zintegrowanego układu graficznego z dedykowaną kartą od NVIDII.

ASUS oficjalnie zaprezentował ultrabooka ZenBook 14 UM433IQ z 8-rdzeniowym procesorem AMD Ryzen 7 4700U oraz dedykowaną kartą graficzną NVIDIA GeForce MX350.

ASUS ZenBook 14 UM433IQ dostępny będzie w eleganckiej, szarej wersji kolorystycznej. Obecnie to z pewnością jeden z najładniejszych laptopów wykorzystujących nowe APU AMD Ryzen serii 4000. Do dyspozycji oddane zostaną dwie jednostki APU: 6-rdzeniowy i 6-wątkowy AMD Ryzen 5 4500U oraz 8-rdzeniowy i 8-wątkowy AMD Ryzen 7 4700U. Dodatkowo w urządzeniu pojawi się dedykowana karta graficzna NVIDIA Geforce MX350, jednak jak można było przypuszczać, jest to obcięta wersja z dużo niższymi zegarami rdzenia. NVIDIA po raz trzeci wprowadza więc dwie karty GPU o takiej samej nazwie, ale innej specyfikacji. Dzięki recenzji na Ultrabookreview wiemy, że bazowy zegar karty wynosi zaledwie 747 MHz z możliwością zwiększenia w trybie GPU Boost 3.0 do 937 MHz. Tym sposobem zintegrowany układ Radeon Graphics (Vega 7) niemal dorównuje obciętej wersji GeForce MX350 i stawia pod znakiem zapytania sens stosowania takiego GPU w połączeniu z nowymi Ryzenami.

Sam układ chłodzenia w laptopie także jest raczej standardowy. Procesor APU oraz karta są chłodzone przez jeden wentylator, jeden radiator oraz jedną rurkę cieplną. ASUS ZenBook 14 UM433IQ posiada także maksymalnie 16 GB pamięci RAM LPDDR4X 4266 MHz - pamięć niestety jest w całości lutowana bez możliwości wymiany, Co ciekawe, procesor APU w tym urządzeniu może pracować albo w domyślnym trybie 15 W, albo ze stałym podwyższeniem do 25 W - to ciekawa informacja zwłaszcza z punktu widzenia wydajności zintegrowanego układu chłodzenia (o czym na dniach na łamach PurePC również szerzej opowiemy). W przypadku nośnika SSD, możemy liczyć na pojedynczy dysk Samsung PM981 o pojemności 256 GB, 512 GB lub 1 TB.

Laptop posiada także 14" ekran IPS, matowy o rozdzielczości 1920x1080 pikseli. Matryca BOE NV140FHM-N63 cechuje się w tym wypadku nieco ponad 80% pokryciem barw sRGB, więc specjalnie dobrego wrażenia niestety nie robi. ASUS ZenBook 14 UM433IQ został wyposażony w następujący komplet portów: 1x USB 3.2 typu C Gen.2, 1x USB 3.2 typu A Gen.2, 1x USB 2.0, 1x HDMI 2.0, czytnik kart pamięci microSD oraz gniazdo audio jack 3,5 mm. Wbudowany akumulator litowo-polimerowy ma pojemność 50 Wh i oferuje bardzo atrakcyjny czas pracy z dala od gniazdka sieciowego - blisko 9 godzin przeglądania sieci oraz około 8 godzin oglądania filmów w rozdzielczości Full HD na przeglądarce Microsoft Edge. Koszt konfiguracji z AMD Ryzen 7 4700U, GeForce MX350, 16 GB RAM oraz 1 TB dyskiem SSD wynosi 1099 euro (ok. 5000 złotych), jednak nie wiemy kiedy dokładnie urządzenie trafi do sprzedaży w Polsce - według naszych informacji premiera w Polsce odbędzie się w okresie wakacyjnym.

Źródło: ASUS, Ultrabookreview