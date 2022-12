ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 i RTX 4080 White - śnieżnobiałe karty graficzne oparte na architekturze Ada Lovelace

Karty graficzne GeForce RTX 4090 i RTX 4080 od jakiegoś czasu są już dostępne w wariantach ROG Strix od firmy ASUS. Mimo świetnych osiągów i wydajnego chłodzenia to jedne z największych dostępnych jednostek (357 mm długości), jednak najwidoczniej nie przeszkadza to ani producentowi, ani konsumentom. Debiutują właśnie nowe wersje tych kart, które wyróżniają się śnieżnobiałym designem. W sam raz do aktualnego widoku za oknem...

Karty ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 i RTX 4080 White nie trafiły jeszcze do sklepów. Nie zdziwimy się, jeśli będą to jedne z najdroższych jednostek Ada Lovelace chłodzonych powietrzem.

Oba RTX-y w nowej wersji ROG Strix White prezentują się identycznie. Warto jednak wiedzieć, że każda z nich dostępna jest w standardowym, jak i firmowo podkręconym wariancie OC. W sumie mamy więc cztery karty graficzne. Zacznijmy od flagowego układu Ada Lovelace, czyli RTX-a 4090. Jednostka ta w wariancie OC może rozpędzić się maksymalnie do 2640 MHz (OC Mode) lub 2610 MHz (domyślnie). Model bez dopisku OC pracuje z taktowaniami 2550 MHz (OC Mode) lub 2520 MHz (domyślnie). Jeśli zaś chodzi o kartę ROG Strix GeForce RTX 4080, wariant OC osiąga częstotliwości 2655 MHz (OC Mode) lub 2625 MHz (domyślnie), a model bez OC ma zegary na poziomie 2535 MHz (OC Mode) lub 2505 MHz (domyślnie).

ASUS kontynuuje więc swoje tradycje - dotychczas większość czołowych modeli kart ROG Strix otrzymywała także białą wersję. Całość wygląda wyjątkowo, jednak szkoda tylko, że nie zadbano o biały laminat. Na całe szczęście jest on niemal z każdej osłonięty przez chłodzenie lub backplate, więc nie powinno się to rzucać w oczy. Wygląda na to, że biała płyta PCB jeszcze na długo pozostanie na wyłączność modeli GALAX HOF. Opisywane jednostki ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 i RTX 4080 White nie trafiły jeszcze do sklepów. Nie zdziwimy się, jeśli będą to jedne z najdroższych kart Ada Lovelace chłodzonych powietrzem.

