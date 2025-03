ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO EVA-02 Edition - płyta główna z najwyższej półki trafiła na rynek z paskudnym błędem

Czego możemy spodziewać się po płycie głównej za 3500 zł? Cóż, płacąc aż tyle można być raczej pewnym ciekawego designu, solidnej sekcji zasilania, bogatego wyposażenia czy różnych przydatnych funkcji, które nie są dostępne w tańszych modelach. Firma ASUS w przypadku modelu ROG MAXIMUS Z790 HERO EVA-02 EDITION poszła jednak o krok dalej i postanowiła zaoferować klientom... dodatkową literkę. Najprawdopodobniej zupełnie nieświadomie.

High-endowa płyta główna ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO EVA-02 Edition zadebiutowała z nietypową literówką. Może zdumiewać fakt, że producent jej nie zauważył i nadal nie naprawił błędu, zwłaszcza że mówimy o produkcie wartym ok. 3500 zł.

Zaprezentowana niedawno płyta ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO EVA-02 Edition inspirowana jest serią anime Neon Genesis Evangelion, dlatego nawiązanie do tej nazwy musiało znaleźć się na produkcie. Na okładce I/O znajduje się jednak słowo "EVANGENLION", a więc mamy tu do czynienia z literówką - producent przez pomyłkę dodał niepotrzebną literkę "N". Użytkownicy nie mają zbyt wielu możliwości, by się jej pozbyć. Co ciekawe, błąd dostrzeżono wyłącznie w tym miejscu i nie występuje w przypadku innych produktów ASUS-a z linii EVA-02.

【WTF 】一定是工讀生的錯誤 !! 有玩家發現 ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO EVA-02 竟然串錯字了,在 IO 上那句「EVANGELION PRODUCTION MODEL-02」,EVANGE"N"LION 多了個 N 字,主機板 M.2 散熱器又沒寫錯,有買這片板的朋友不妨留意一下。… pic.twitter.com/KUzacWJ511 — HKEPC (@hkepcmedia) November 12, 2023

Literówkę dostrzeżono już na pierwszych materiałach promocyjnych, a później okazało się, że widoczna jest ona również na gotowych produktach, co potwierdza poniżej zamieszczony film z unboxingu. Może więc zdumiewać fakt, że producent jej nie zauważył i nadal nie naprawił błędu. Póki co nie wiemy, czy producent wyda poprawione produkty lub zaoferuje wymianę wspomnianej okładki obecnym użytkownikom. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że po zamontowaniu wszystkich komponentów w PC literówka przestaje być widoczna, możliwe, że sprawa rozejdzie się po kościach i nie doczekamy się już aktualizacji w tej sprawie.

Źródło: @halrafael, HKEPC, VideoCardz, CEHunter (YT)