ASUS ROG Loki - W pełni modularne zasilacze SFX-L o mocy do 1200W z certyfikatem sprawności 80 PLUS Titanium

Złożenie kompaktowego zestawu komputerowego nie było jeszcze nigdy tak proste jak obecnie. Najwięksi producenci zauważyli zainteresowanie klientów i zaczęli oferować więcej małych obudów, płyt głównych, kart graficznych czy zasilaczy. A wraz z większa konkurencją, spadły też ceny w sklepach. Dzisiaj skupimy się na zasilaczach, bowiem ASUS zaprezentował nową serię z rodziny Republic of Gamers z nazwą zaczerpniętą kolejny raz z mitologii nordyckiej. ASUS ROG Loki to w pełni modularne zasilacze w formacie SFX-L, które mogą pochwalić się mocą sięgającą aż do 1200 W oraz wysoką sprawnością potwierdzoną certyfikatem 80 PLUS Titanium. Oczywiście nie mogło zabraknąć podświetlenia RGB LED.

Seria ASUS ROG Loki oferować będzie modele o mocy 750, 850, 1000 oraz 1200 W. Wszystkie z zasilaczy objęte są 10-letnią gwarancją producenta.

ASUS ROG Loki to nowa seria zasilaczy w formacie SFX-L, w skład której wchodzą modele o mocy 750, 850, 1000 oraz 1200 W. W środku znajdziemy podobne rozwiązania co w dostępnych już od dawna w sprzedaży zasilaczach ATX z serii ROG Thor, a więc mocną pojedynczą linię +12 V, wyłącznie japońskie kondensatory i szereg zabezpieczeń takich jak OPP, OVP, UVP, SCP, OCP i OTP. Wszystko to przekłada się na wysoką sprawność potwierdzoną certyfikatem 80 PLUS Titanium (wariant 1200 W) lub 80 PLUS Platinum (modele 750, 850 i 1000 W). Wcześniej platformą dla Tajwańczyków były zmodyfikowane rozwiązania firmy Seasonic i prawdopodobnie nadal tak jest.

ASUS nie zapomniał o porządnym chłodzeniu wnętrza zasilacza, a osiągnięto to za sprawą pokaźnych, żebrowanych radiatorów oraz 120-milimetrowego wentylatora z podwójnym łożyskiem kulkowym, które powinno przełożyć się na wysoką żywotność. Oczywiście nie zapomniano też o kolorowym podświetleniu ledowym. Zastosowane okablowanie jest w pełni modularne, tak aby zajmować jak najmniej miejsca w obudowie typu Small Form Factor. Zasilacze ASUS ROG Loki objęte są 10-letnią gwarancją producenta (3 lata na RGB LED). Sugerowane ceny w Polsce oraz data premiery w sklepach nie zostały niestety zdradzone.

Źródło: ASUS