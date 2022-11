ASUS Radeon RX 7900 XTX / XT TUF Gaming - zaprezentowano pierwsze autorskie karty graficzne RDNA 3

Jesteśmy na świeżo po prezentacji Radeonów RX 7900 XT i RX 7900 XT. Póki co prawie wszyscy partnerzy Czerwonych milczą w sprawie niereferencyjnych kart RDNA 3, jednak wyjątkiem jest firma ASUS, która jako jedyna zdążyła pochwalić się swoim autorskim projektem z serii TUF Gaming. Warto na wstępie zaznaczyć, że design nadchodzących kart z tej rodziny nie należy do przesadnie oryginalnych. Zakładamy, że poniżej widoczne chłodzenie dotyczy zarówno modelu RX 7900 XTX, jak i RX 7900 XT.

W porównaniu do referencyjnego Radeona RX 7900 XTX / XT, omawiana jednostka ASUS-a jest aż 3,63-slotowa i posiada nie dwa, lecz trzy złącza zasilania 8-pin. Na pokładzie mamy także 21-fazową sekcję zasilania (17+4).

Już z daleka możemy zobaczyć, że mowa o kartach graficznych ASUS-a z serii TUF Gaming - wskazuje na to charakterystyczna ciemna obudowa z ostro zakończonymi krawędziami, która została już zastosowana w autorskiej wersji GeForce'a RTX 4090. W porównaniu do referencyjnego Radeona RX 7900 XTX / XT, omawiana jednostka jest aż 3,63-slotowa (tak podaje producent) i posiada nie dwa, lecz trzy złącza zasilania 8-pin. Na pokładzie mamy także 21-fazową sekcję zasilania (17+4). Względem modeli RX 6X00 TUF ASUS zastosowano tutaj większe wentylatory, które zapewniają o 13,8% lepszy przepływ powietrza i 8% wzrost ciśnienia statycznego przy zachowaniu tego samego poziomu hałasu.

Producent dodał też szersze otwory wentylacyjne na płycie osłaniającej laminat, co ma przyczynić się do poprawy przepływ powietrza i zwiększenia całkowitego obszaru rozpraszania ciepła o 22,8% (szkoda, że nie pokazano nam więcej ujęć omawianych kart). Co ciekawe, w przeciwieństwie do referentów nowe karty ASUS-a nie będą wyposażone w złącze USB-C - zamiast tego producent postawił na trzy porty DisplayPort 2.1 i jeden HDMI 2.1. Jak na razie nie znamy dokładnych taktowań kart TUF Gaming, tajemnicą pozostają również ich ceny. Spodziewamy się, że jednostki ASUS RX 7900 XTX / XT TUF Gaming zadebiutują już w grudniu.

Źródło: TechPowerUp, ASUS