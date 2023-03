ASUS i ASRock zaprezentowali płyty główne wyposażone w chipset A620. Poznaliśmy również ceny niektórych modeli

Platforma AM5 nie miała łatwego startu. Wysokie ceny płyt głównych X670 oraz pamięci DDR5 skutecznie ograniczyły zainteresowanie w dniu premiery. Kilka tygodni później do sklepów trafiły tańsze jednostki wyposażone w chipset B650, jednak wielu graczy wciąż uznawało je za niewłaściwie wycenione. Tajwańczycy zaprezentowali dziś nowe płyty główne, które skierowane są do najmniej wymagających użytkowników. Poznaliśmy także ceny modeli oferowanych przez markę ASUS.

ASUS i ASRock zaprezentowali siedem płyt głownych wyposażonych w chipset A620. Tajwańczycy podali także ceny niektórych modeli. Zainteresowani powinni przygotować co najmniej 139 euro.

W ofercie ASRocka znajdziemy cztery płyty główne. ASRock A620M-HDV/M.2 to konstrukcja bardzo budżetowa, ponieważ producent do dyspozycji użytkowników oddał zaledwie dwa porty SATA i najsłabszą w serii sekcję zasilania 4+1+1. Model z „plusem” prezentuje się pod tym względem dużo lepiej, jednak w dalszym ciągu oferuje jedynie dwa sloty na pamięć RAM. Dla osób poszukujących lepszej konstrukcji przygotowano dwie jednostki z linii PRO. Na sekcji zasilania (6+2+1) zauważyć można sporych rozmiarów radiator. Co ciekawe, nie znajdziemy tutaj dwóch slotów PCI-Express 3.0 (x1), jednak producent umożliwił podłączenie dodatkowego nośnika M.2. Warto dodać, że wszystkie płyty obsługują funkcję BIOS Flashback, co zdecydowanie ułatwia aktualizację oprogramowania.

ASRock A620M-HDV/M.2 ASRock A620M-HDV/M.2+ ASRock A620M Pro RS ASRock A620M Pro RS WiFi ASUS PRIME A620M-A ASUS TUF GAMING A620M-PLUS ASUS TUF GAMING A620M-PLUS WIFI Gniazdo AM5 AM5 AM5 AM5 AM5 AM5 AM5 Chipset A620 A620 A620 A620 A620 A620 A620 Sekcja zasilania 4+1+1 6+1+1 6+2+1 6+2+1 b.d. b.d. b.d. Format mATX mATX mATX mATX mATX mATX mATX Obsługiwana pamięć DDR5 5600+ MHz (OC) DDR5 6400+ MHz (OC) DDR5 6000+ MHz (OC) DDR5 6000+ MHz (OC) DDR5 6400+ MHz (OC) DDR5 6400+ MHz (OC) DDR5 6400+ MHz (OC) Sloty RAM 2 2 4 4 4 4 4 Liczba portów SATA 6 Gb/s 2 4 4 4 4 4 4 Liczba portów M.2 2 2 3 3 2 2 2 USB USB 3.2 Gen 1 Typu C x1

USB 3.2 Gen 1 Typu A x2

USB 2.0 x2 USB 3.2 Gen 1 Typu C x1

USB 3.2 Gen 1 Typu A x3

USB 2.0 x2 USB 3.2 Gen 1 Typu C x1

USB 3.2 Gen1 Typu A x3

USB 2.0 x4 USB 3.2 Gen 1 Typu C x1 USB 3.2 Gen1 Typu A x3 USB 2.0 x4 USB 3.2 Gen 1 Typu A x2

USB 2.0 x4 USB 3.2 Gen 1 Typu A x2

USB 2.0 x4 USB 3.2 Gen 1 Typu A x2

USB 2.0 x4 PCI-Express 4.0 (x16) 1 1 1 1 1 1 1 PCI-Express 3.0 (x1) 2 2 - - 2 2 2 LAN Realtek RTL8111H Realtek RTL8111H Realtek RTL8111H Realtek RTL8111H b.d. b.d. b.d. WLAN - - - Wi-Fi 6E + Bluetooth - - Wi-Fi 6 + Bluetooth Układ dźwiękowy Realtek ALC897 Realtek ALC897 Realtek ALC897 Realtek ALC897 b.d. b.d. b.d. BIOS Flashback tak

Płyty A620 marki ASUS różnią się od siebie zdecydowanie mniej. Każdy model oferuje cztery sloty na pamięć RAM, sześć portów USB oraz dwa sloty PCI-Express 3.0 (x1). Użytkownicy będą mogli podłączyć dwa nośniki M.2 i cztery dyski SATA. Producent nie udostępnił niestety szczegółowych informacji na temat sekcji zasilania, podobnie jak w przypadku układu dźwiękowego czy kontrolera LAN. Zamiast tego ujawniono ceny poszczególnych modeli, które mogą być rozczarowujące dla osób planujących budowę niedrogiego zestawu komputerowego:

ASUS PRIME A620M-A - 139 euro (ok. 651 zł)

ASUS TUF GAMING A620M-PLUS - 149 euro (ok. 697 zł)

ASUS TUF GAMING A620M-PLUS WIFI - 169 euro (ok. 791 zł)

Źródło: ASUS, ASRock