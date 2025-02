Assassin's Creed Nexus - zamieszczono relację z wersji demonstracyjnej. Pierwsze wrażenia z rozgrywki w pierwszej osobie

Za nami premiera Assassin's Creed Mirage. Hitu 2023 roku - ani nawet sezonu - z pewnością nie było, natomiast pokazuje to pewną zmianę kierunku serii. Ostatnie większe tytuły z uniwersum odeszły mocno od dotychczasowej esencji, zmieniając mocno tożsamość całości. Obecnie Ubisoft stara się przynajmniej w jakimś stopniu przywołać nostalgiczne nuty związane ze sprawami tytułowego bractwa. Łączy się to przy okazji z próbą mocnego wejścia do świata VR.

Na kanale IGN pojawiła się dłuższa relacja z wersji demonstracyjnej Assassin's Creed Nexus. I wygląda na to, że fanów czeka całkiem udane zetknięcie ze światem asasynów w wirtualnej rzeczywistości.

Koncept wprowadzenia Assassin's Creed do pierwszoosobowej otoczki VR wydaje się być tyleż intrygujący, co zarazem karkołomny. Trudno bowiem nie mieć wątpliwości co do tego, czy znane nam dobrze dynamiczne mechaniki zostaną odpowiednio zaimplementowane. Bazując na doświadczeniu redaktora IGN, który przez pełną godzinę mógł zanurzyć się w Nexus, eksperyment najpewniej się udał. Historia związana z trojgiem legendarnych herosów uniwersum ma nie być jedynie kolejnym technicznym demem, a pełnoprawną pozycją.

Assassin's Creed Nexus ma perfekcyjnie realizować założenia najważniejszych aspektów serii. Skradanie się nabiera innego wymiaru, gdy robimy to w pierwszej osobie, parkour został naturalnie przeniesiony do wirtualnej rzeczywistości, nie zabrakło także okazji na sprawdzenie słynnego "skoku wiary". Najmniej imponującą częścią wersji demonstracyjnej miała być walka, gdzie przeciwnicy podchodzą po kolei, wykonując serię przewidywalnych ataków (czyli tradycja z pierwszej ery Asasynów). Warto zaznaczyć, że relacja obejmowała część, w której wcielamy się w Ezio Auditore da Firenze, a nowe fragmenty rozgrywki wzięte z dwóch pozostałych segmentów (Connor Kenway i Kassandra) pojawiły się w materiale od Ubisoftu. Gra zawita na Meta Quest 2, Meta Quest 3, a także Meta Quest Pro już 16 listopada.

Źródło: IGN, Ubisoft (Youtube)