ASRock X600TM-ITX - pierwsza płyta główna Thin Mini-ITX kompatybilna z procesorami AMD Ryzen 7000/8000/9000

Użytkownicy planujący złożyć możliwie jak najmniejszego, w pełni funkcjonalnego peceta, wcale nie muszą ograniczać się do płyt głównych w formacie Mini-ITX. Niektórzy producenci mają w swojej ofercie również jeszcze mniejsze płyty Thin Mini-ITX, które wyróżniają się m.in. obsługą pamięci SO-DIMM, mniejszą osłoną I/O (25 mm) czy obsługą zasilacza innego niż ATX. ASRock X600TM-ITX to najnowszy model tego właśnie rodzaju.

Płyta ASRock X600TM-ITX może być atrakcyjną opcją dla tych, którzy planują budowę komputera typu HTPC - trzeba tylko pamiętać, że na jej pokładzie musi znaleźć się procesor wyposażony w układ iGPU.

Jak twierdzi producent, jest to pierwsza płyta główna w formacie Thin Mini-ITX z gniazdem AM5. To oznacza, że obsługuje procesory AMD Ryzen 7000, Ryzen 8000 i Ryzen 9000. Nie jest to jednak produkt, który możemy rekomendować graczom. Po pierwsze, omawiana platforma obsługuje jedynie chipy z TDP do 65 W, a po drugie, na pokładzie nie znajdziemy żadnego złącza PCIe - o dołożeniu zewnętrznej karty graficznej nie może być więc mowy. Płyta wyposażona jest przede wszystkim w chipset X600, dwa sloty SO-DIMM DDR5 (do 96 GB), dwa gniazda M.2, dwa SATA 6 GB/s i VRM w konfiguracji 4+1+1.

Płyta ASRock X600TM-ITX posiada również porty USB, a także gniazda wideo w postaci HDMI i DisplayPort (wygląda na to, że w ofercie jest kilka wariantów płyt z różną liczbą tych portów). Co ciekawe, produkt jest kompatybilny z chłodzeniami Intela i wydaje się, że może być atrakcyjną opcją dla tych, którzy planują budowę komputera typu HTPC - trzeba tylko pamiętać, by na pokład trafił procesor wyposażony w układ iGPU. Firma ASRock nie ujawniła jeszcze ceny omawianej płyty, nie wiemy również, kiedy trafi do sklepów. Dokładna specyfikacja modelu X600TM-ITX znajduje się pod tym linkiem.

Źródło: ASRock, VideoCardz