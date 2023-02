ASRock wypuszcza aktualizację BIOS pod procesory AMD Ryzen 7000X3D. Co z pozostałymi producentami?

Wielkimi krokami zbliża się premiera procesorów AMD Ryzen 7000X3D. Dzięki interesującemu rozwiązaniu zwiększającemu pojemność cache L3, spodziewany jest wyraźny wzrost wydajności w grach, w porównaniu do modeli bez technologii pakowania 3D V-Cache. W ramach przygotowań do premiery, pierwsi producenci płyt głównych zaczynają publikować aktualizacje BIOS-u, oficjalnie dodające obsługę wspomnianych procesorów Zen 4.

Aktualizację BIOS-u, bazującą na firmware AGESA 1.0.0.5c, jako pierwszy wypuścił ASRock. Pozostali producenci płyt głównych zapowiadają jej udostępnienie w niedalekiej przyszłości.

Aktualizacja obejmuje płyty główne oparte na chipsetach X670E, X670, B650E oraz B650. Nowe wersje BIOS-u bazują na firmware AGESA 1.0.0.5c. ASRock jest jednym z pierwszych producentów, którzy oficjalnie opublikowali w sieci oprogramowanie ze wsparciem dla procesorów AMD Ryzen 7000X3D. Na stronie nie ma wzmianki, że jest to wersja beta, więc można przypuszczać, że tajwański producent sprawnie uporał się z jego implementacją. Pozostaje mieć nadzieję, że opublikowany firmware pozbawiony będzie większych błędów. Pojawiły się także doniesienia o udostępnieniu wersji beta nowego BIOS-u dla użytkowników płyt głównych marki ASUS, ale na tę chwilę nie można go jeszcze oficjalnie pobrać.

Jeśli chodzi o GIGABYTE oraz MSI, to wypuszczenie aktualizacji spodziewane jest w niedalekiej przyszłości. Co prawda pierwsza z wymienionych firm jeszcze nawet nie zapowiedziała nowej wersji firmware’u do swoich płyt głównych, jednak mało prawdopodobne jest, by zechciała ona zignorować fakt premiery procesorów AMD. MSI oficjalnie potwierdziło, że można spodziewać się stosownego BIOS-u w niedalekiej przyszłości. Należy przy tym odnotować, że zostało już bardzo niewiele czasu, ponieważ pierwsze procesory AMD Ryzen 7000X3D będą miały swoją premierę 28 lutego. Choć oczywiście producenci płyt głównych nie muszą aktualizować oprogramowania swoich urządzeń przed wypuszczeniem nowych CPU, to takie rozwiązanie jest korzystne zarówno dla konsumentów, jak i dla wizerunku firmy.

