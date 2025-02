ASRock wydaje nowe karty graficzne Radeon RX 7900 XT i Radeon RX 7900 XTX chłodzone w pełni pasywnie dzięki komorze parowej

Wraz z rozwojem kart graficznych zdążyliśmy się przyzwyczaić do produktów z dwoma, a nawet trzema wentylatorami. ASRock jednak pokazuje, że można stworzyć wydajne propozycje chłodzone całkowicie pasywnie. Nowe modele Radeon RX 7900 XT Passive i Radeon RX 7900 XTX Passive są chłodzone za pomocą komory parowej, aluminiowego radiatora oraz backplate. Niestety, oznacza to również niższe zegary w trybie Boost i Game dla jednostek GPU.

ASRock zaprezentował dwie nowe karty graficzne dla stacji roboczych Radeon RX 7900 XT Passive i Radeon RX 7900 XTX Passive. Modele te są w pełni chłodzone pasywnie poprzez komorę parową, aluminiowy radiator i backplate. Na pokładzie znalazło się złącze zasilania 12V-2x6.

ASRock Radeon RX 7900 XT Passive to karta graficzna o długości 261 mm, szerokości 111 mm i wysokości 40 mm, co czyni ją propozycją dwuslotową. GPU osiąga zegar 2025 MHz w trybie Game oraz 2395 MHz w trybie Boost, co jest porównywalne do podstawowych wersji modelowych od ASRock. W porównaniu z wersją Taichi są to wartości niższe o około 200 MHz. Karty Radeon RX 7900 XT Passive są skierowane głównie do stacji roboczych i konfiguracji multi-GPU, dlatego producent zastosował tutaj pojedyncze złącze zasilania 12V-2x6, co ma zminimalizować liczbę przewodów i ułatwić ich ułożenie.

ASRock Radeon RX 7900 XTX Passive posiada identyczne wymiary oraz konstrukcję chłodzenia opartą na komorze parowej, aluminiowym radiatorze oraz backplate. GPU osiąga zegar 2270 MHz w trybie Game oraz 2500 MHz w trybie Boost, co jest od 180 MHz do 240 MHz mniej niż topowa jednostka z serii Taichi. Jednak wyniki te są zbliżone do podstawowych modeli od ASRock. W obu przypadkach na panelu I/O znajdują się trzy złącza DisplayPort 2.1 i jedno HDMI 2.1. Producent nie ujawnił jeszcze ceny i daty dostępności swoich nowych kart graficznych, ale powinny one oscylować wokół cen podstawowych propozycji od ASRock.

Źródło: ASRock