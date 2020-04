ASRock RX 5500 XT Challenger ITX 8G - Naprawdę niewielki Radeon

Często jako zaletę laptopów podaje się to, że zajmują one mało miejsca, a tym samym są ciekawym rozwiązaniem nawet dla osób, które nie planują często podróżować z komputerem, ale mają niewiele wolnej przestrzeni w mieszkaniu. Ale my przecież doskonale wiemy, że zwykły blaszak złożony na własną rękę też może być malutki! Tajwańska marka ASRock przygotowała kartę graficzną dla zwolenników formatu Small Form Factor. Mowa o segmencie cenowym około 1000 złotych, czyli autorskiej wersji Radeona RX 5500 XT w postaci modelu Challenger ITX 8G. W porównaniu do propozycji innych producentów mamy tutaj do czynienia z krótkim układem chłodzenia wyposażonym w jeden wentylator.

ASRock RX 5500 XT Challenger ITX 8G dysponuje jednym złączem HDMI 2.0b oraz trzema DisplayPort 1.4, a zasilany jest pojedynczą wtyczką typu 8-pin.

ASRock RX 5500 XT Challenger ITX 8G to dwuslotowa karta graficzna o wymiarach 190 x 139 x 42 milimetrów. Mamy tutaj do czynienia z aluminiowym, bogato żebrowanym radiatorem wyposażonym w miedziane rurki cieplne oraz pojedynczym, 100-milimetrowym wentylatorem. Całość ukryta pod czarną maskownicą z biało-szarą grafiką. Zastosowany układ graficzny to NAVI 14 wykonane w 7-nanometrowej litografii. GPU dysponuje 1408 jednostkami SP, 88 TMU oraz 32 ROP, a całość dopełnia 8 GB pamięci typu GDDR6 osadzonej na 128-bitowej szynie danych.

Zegary rdzenia dla ASRock RX 5500 XT Challenger ITX 8G to 1607 MHz bazowo, do 1717 MHz w trybie "Game" i do 1845 MHz w trybie "Boost". We wszystkich trzech scenariuszach pamięci pracują z zegarem 14 000 MHz. Opisywana karta graficzna dysponuje jednym złączem HDMI 2.0b oraz trzema DisplayPort 1.4, a zasilana jest pojedynczą wtyczką typu 8-pin. Sugerowane ceny sklepowe nie zostały zdradzone, ale biorąc pod uwagę o jakim modelu mowa, znając ASRocka oraz ofertę konkurencji nie powinno być to więcej niż 1050 złotych.

Źródło: ASRock