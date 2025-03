Arm wchodzi na giełdę. Wśród kluczowych inwestorów znajdą się giganci z branży nowych technologii

Arm to przedsiębiorstwo znane przede wszystkim z SoC wykorzystywanych w smartfonach. Szacuje się, że na rynek dostarczono imponującą liczbę 250 mld chipów bazujących na architekturze firmy. Aktualnie spółka należy do japońskiego SoftBank Group. W przeszłości istniały plany przejęcia jej przez NVIDIĘ, ale zakończyło się ono niepowodzeniem z powodu regulacji rynkowych. Już we wrześniu firma trafi na giełdę, a jej udziałami zainteresowani są branżowi giganci.

SoftBank spodziewa się uzyskać 10 mld dolarów z debiutu giełdowego firmy Arm. Wśród kluczowych udziałowców mają znaleźć się Apple, Amazon, Intel, Samsung oraz NVIDIA.

Debiut Arm na giełdzie będzie prawdopodobnie największą ofertą publiczną w branży nowych technologii w tym roku. Jak podają serwisy Bloomberg i Nikkei, wśród firm, które prawdopodobnie zainwestują w spółkę są Amazon, Apple, Intel oraz Samsung. Na liście zainteresowanych podmiotów jest także NVIDIA, której nie zraziła najwyraźniej wcześniejsza nieudana próba przejęcia brytyjskiej firmy. Żaden z tych podmiotów nie ogłosił na razie oficjalnie chęci zakupu udziałów Arm, ale informacje te pochodzą z serwisów mających dobrą reputację, są więc bardzo prawdopodobne.

Warto odnotować, że Apple, Samsung oraz NVIDIA produkują jedne z najpopularniejszych chipów bazujących na rozwiązaniach Arm. Nie jest zatem dziwne, że firmy te chciałyby mieć swoje udziały w brytyjskim przedsiębiorstwie. Amazon z kolei wykorzystuje w swojej usłudze chmurowej Amazon Web Services procesory, których podstawą są rozwiązania Arm. SoftBank Group spodziewa się zarobić na emisji akcji nawet 10 mld dolarów, co powinno wywindować wartość Arm do poziomu 60-70 mld dolarów. Dla porównania, spółka zapłaciła za brytyjskie przedsiębiorstwo w 2016 roku około 32 mld dolarów.

