Apple WWDC 2020 - co zobaczymy na wirtualnej konferencji?

Trzeba oddać Apple to, że niepowodzenia, utrudnienia czy zwykłe kłopoty potrafi obrócić na swoją korzyść. Rzecz jasna, tą wizerunkową. Nie inaczej jest z konferencją WWDC 2020, która odbędzie się całkowicie online ze względu na panującą pandemię koronawirusa. Sadownicy, zamiast przyznać, że event z fizycznym uczestnictwem gości byłby ciekawszy, chwalą się, że tym razem udział w Worldwide Developers Conference jest całkowicie darmowy dla wszystkich. Owszem, jest, lecz podobnie wyglądało to w ubiegłych latach. Nie każdy mógł sobie bowiem pozwolić na zapłatę horrendalnie wysokiej kwoty za bilet. Niemniej, ja na WWDC 2020 czekam z nieopisaną niecierpliwością. Jako że Apple opublikowało właśnie harmonogram wydarzenia, czuję, że jest to idealny moment na podsumowanie tematów, które najpewniej zostaną tam poruszone.

Apple potwierdza termin konferencji WWDC 2020, jednocześnie publikując harmonogram wydarzenia. Jak wyglądają dziś oczekiwania względem nadchodzącego keynote?

Koronawirus rozłożył na łopatki większość tegorocznych konferencji branżowych. Z uwagi na pandemię wydarzenia, które miały stanowić premiery nowych urządzeń czy usług, zostały przeniesione do sieci i jedyne, na co mogliśmy liczyć, to transmisje online. Dotyczyło to między innymi Google I/O i jak się okazuje, dotyczy również Apple WWDC. Koncern z Cupertino o zmianach w kwestii organizacji wydarzenia informował już wcześniej, jednakże dopiero teraz ekipa Tima Cooka zdecydowała się na opublikowanie szczegółów. Wiemy więc, że keynote, czyli event otwierający, na którym poznajemy większość szczegółów, wystartuje już 22 czerwca o godzinie 19:00 czasu polskiego. Sesje dla programistów odbędą się w dniach 23-26 czerwca.

Event będzie można śledzić za pośrednictwem strony internetowej Apple oraz aplikacji YouTube i Apple TV. Podczas wydarzenia poznamy szczegóły dotyczące nadchodzących systemów iOS, macOS, iPadOS, tvOS oraz watchOS, ale to nie wszystko. Kalifornijski gigant może poruszyć temat przejścia na autorskie procesory oparte na architekturze ARM w swoich komputerach Mac. To byłoby coś. Całkiem możliwe, że przy okazji tegoż ogłoszenia zostanie ujawniony całkiem nowy iMac. W komputerze miałby zostać użyty design charakterystyczny dla iPadów. W temacie premier sprzętowych nie spodziewam się zobaczyć niczego więcej. Nie przed jesiennym wydarzeniem, na którym poznamy nowe iPhone'y 12.

