Apple wydało ważną aktualizację iOS 17.3. Wyjaśniamy jak włączyć dodatkową ochronę przed kradzieżą iPhone'a

Jak wiemy iOS 17 ma trudną historię za sobą, między innymi przez liczne błędy, które powodowały szybsze rozładowywanie się baterii w iPhone'ach 15. Jednakże zdaje się, że Apple powoli przechodzi z naprawy systemu do dodawania nowych funkcji i mniejszych poprawek. Najnowsza aktualizacja iOS 17.3 jest już dostępna do zainstalowania na wspieranych smartfonach i wprowadza nową funkcję ochronny przed kradzieżą, która jednak nie jest domyślnie włączona.

Apple iOS 17.3 to aktualizacja o rozmiarze około 638 MB, która wprowadza poprawki bezpieczeństwa, nową tapetę Black History Month, która oddaje hołd historii i kulturze afroamerykańskiej, możliwość współtworzenia, edycji i oceny playlisty w Apple Music, Airplay zyskał nowy tryb hotelowy, zakładka w ustawieniach Apple Care wyświetla teraz zakresy gwarancji dla wszystkich urządzeń z zalogowanym kontem Apple ID. Poprawiono również funkcję wykrywania upadków dla serii iPhone'ów 14 i iPhone'ów 15. Jednakże największą zmianą jest wprowadzenie dodatkowej ochrony przed kradzieżą naszego urządzenia.

Funkcja ta zwiększa bezpieczeństwo, wymuszając użycia Face ID lub Touch ID do zmiany ważnych ustawień w koncie Apple ID i newralgicznych opcji w samym iPhonie. Ważne jest to, że autoryzacja nie może odbyć się za pomocą kodu, a zmiana jednego ustawienia z gamy objętej tym zabezpieczeniem odbywa się z godzinnym opóźnieniem, zakładając, że potwierdzenie biometryczne się potwierdzi. Funkcja ta nie jest domyślnie włączona i trzeba zrobić to ręcznie:

Wchodzimy w ustawienia iPhone'a

Wyszukujemy zakładkę Face ID i kod

Następnie szukamy "Ochrona skradzionego urządzenia"

Stukamy "Włącz ochronę"

