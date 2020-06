Apple macOS Big Sur - nowości systemu OS dla komputerów Mac

Dzisiaj odbywa się coroczna konferencja WWDC firmy Apple, na której poznajemy szczegóły dotyczące najnowszych wersji systemów operacyjnych iOS, macOS, watchOS, iPadOS oraz tvOS. O nowościach związanych ze smartfonami Apple iPhone w postaci systemu iOS 14 już pisaliśmy. Teraz przejdziemy do tego, co oferuje nowa wersja systemu przeznaczonego dla laptopów Macbook oraz komputerów Mac. Poznajmy wszystkie najważniejsze funkcje systemu macOS, który w finalnej wersji pojawi się za kilka miesięcy, jesienią tego roku. Aktualizacja dla nowej wersji OS pojawi się we wszystkich komputerach Mac, wliczając w to oczywiście laptopy Macbook Air, Macbook Pro 13, Macbook Pro 15 oraz Macbook Pro 16.

Apple podczas konferencji online WWDC przedstawiło szczegóły nowej wersji systemu operacyjnego macOS 10.16 Big Sur dla komputerów Mac.

Apple chwali się, że system macOS 10.16 Big Sur będzie największą zmianą w tym obrębie w ciągu ostatnich kilku lat. Ewidentnie widać, że system został nieco przerobiony wizualnie, dodano również kilka funkcji znanych z iPadOS. Co ciekawe, macOS Big Sur domyślnie na konferencji został zaprezentowany na pierwszym autorskim procesorze ARM firmy Apple, który w nadchodzących urządzeniach zastąpi jednostki Intela. Kilka wizualnych zmian pojawiło się w popularniejszych aplikacjach Maca tj. Finder, Poczta czy Zdjęcia. Plusem nowej wersji macOS jest także panel Control Center, który znany jest z urządzeń mobilnych. Znajdziemy go teraz w górnej, prawej części ekranu głównego.

Sporo zmian przejdzie także domyślna przeglądarka internetowa Safari. Apple ponownie chwali się możliwościami Safari, która jest dużo płynniejsza od Google Chrome - obecnie otwieranie stron jest szybsze nawet o 50%, a nowa wersja Safari ma tę różnicę jeszcze bardziej pogłębić. Pierwszą różnicą jest to, w jaki sposób Safari będzie komunikować użytkownikowi w jaki sposób poszczególne strony internetowe ich szpiegują. W razie zaobserwowania jakiegokolwiek wycieku danych tj. wrażliwe hasła, użytkownik ma natychmiast dostać stosowane powiadomienie. Safari doczeka się także modyfikacji wyglądu głównego panelu - do wyboru będą zarówno predefiniowane motywy jak również autorskie zdjęcia. Nie zabraknie ponadto tłumaczenia stron internetowych w czasie rzeczywistym - przyda się to zwłaszcza gdy natkniemy się na stronę z językiem, którego nie znamy. Prezentacja Apple w kontekście macOS dotyczyła głównie wspomnianych modyfikacji w wyglądzie systemu, wprowadzenia Control Center a także nowości w obrębie Safari. Bliżej premiery z pewnością dowiemy się o kolejnych zmianach w macOS 10.16 Big Sur.

Źródło: Apple