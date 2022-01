Apple M2 mający trafić do komputerów MacBook Air 2022 będzie tylko nieznacznie szybszy od chipu Apple M1

Według Marka Gurmana Apple zaprezentuje w tym roku bezpośredniego następcę mobilnego komputera MacBook Air 2021. Nieoficjalnie mówi się o tym, że urządzenia te zostaną całkowicie przeprojektowanie i możemy spodziewać się designu dostosowanego do nowego trendu projektowania Apple, z którym mogliśmy zapoznać się przy okazji premiery komputera AiO Apple iMac 24 M1. Zmiany wizualnie to jednak nie wszystko. Nowości będą dotyczyły również tego, co znajduje się „pod maską”, czyli między innymi procesora. W tym roku przyjdzie nam zmierzyć się z następcą SoC Apple M1, którym według wspomnianego wcześniej dziennikarza Bloomberga będzie Apple M2. Niestety, jednostka może sprawić zawód wielu potencjalnym użytkownikom.

Chipset Apple M2 zadebiutuje wraz z mobilnym komputerem Apple MacBook Air 2021. Wydajność, choć satysfakcjonująca, może stanowić niemiłe zaskoczenie dla osób planujących przesiadkę na nowszy model.

Jeśli wierzyć nieoficjalnym, lecz wysoce prawdopodobnym doniesieniom, Apple planuje na ten rok odświeżenie swojego przenośnego komputera MacBook Air. Typuje się, że jednostka zostanie pokazana jeszcze w pierwszym kwartale 2022 roku, najpewniej w marcu. Wizualnie, sprzęt może nawiązywać do Apple iMac 24 i jak nietrudno zgadnąć, w grę wchodzą przeróżne wersje kolorystyczne. Możemy spodziewać się ponadto wcięcia w górnej części ekranu znanego z MacBooków Pro 14 i 16 (2021), nowych wyświetlaczy oraz portu MagSafe i pojedynczego portu Thunderbolt 4 po obu stronach urządzenia. Mówi się również o wsparciu eGPU, którego zabrakło w MacBooku Air 2021.

W komputerze zostanie zastosowany chip Apple M2. Prawdopodobnie mowa o 8-rdzeniowej jednostce wyprodukowanej w 5 nm procesie technologicznym TSMC. GPU to natomiast 10-rdzeniowy układ. Jeśli przewidywania Marka Gurmana sprawdzą się, wspomniany chipset zaoferuje jedynie nieznacznie wyższą wydajność niż ta oferowana przez Apple M1 z modelu Apple MacBook Air (2021). Producent ewidentnie chce oddzielić rzeczone komputery od serii Pro, co ma sporo sensu i z pewnością wprowadzi do portfolio pewną dozę ładu.

Źródło: Apple Insider